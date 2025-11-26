На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отыграться после гостевого поражения: ЦСКА играет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. LIVE

Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Второй матч «ЦСКА» — «Динамо» (Махачкала). Онлайн

Telegram-канал «ПФК ЦСКА»
В ответном матче Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». В первом матче, который прошел в Махачкале, динамовцы победили со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
1-й тайм
26 ноября 18:00
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
8' Аларкон
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

8' Аларкон

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'37

Глебов решил метров с 40-ка пробить, Волк легко мяч в руки забрал.

'34

Катает ЦСКА мяч в центре поля, но без особого продвижения.

"29

Алвес метров с 20-ти пробил по воротам, но попал в защитника

'26

ЦСКА заработал угловой, но он не привел к опасному моменту.

'23

Акинфеев дважды выручил ЦСКА, отразив два удара в упор. Оставляет он в игре свою команду.

'22

Из-за штрафной пробил Гаич, но не попал он в створ.

'19

Гаич попытался выполнить передачу в штрафную, но Волк легко мяч в руки забрал.

'15

Еще один подход к воротам ЦСКА, но до удара дело не дошло.

'14

Длительное время ЦСКА не может даже перебраться на чужую половину поля. Махачкалинцы выглядят лучше.

'12

Выручает Акинфеев свою команду после удара в нижний угол Мастури.

'8

ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! После подачи углового Акинфеев ошибся на выходе, а Аларкон головой забил мяч в пустые ворота. Теперь ЦСКА надо забивать два мяча.

'5

Первый удар по воротам. Лукин потерял мяч на своей половине поля, мяч подхватил Мастури, который пробил из-за штрафной мимо ворот.

'3

ЦСКА долго владел мячом на чужой половине поля, но так и не создал момент.

'1

Навес в штрафную ЦСКА не привел к опасному моменту.

'1

Матч начался!

17:57

Команды выходят на поле.

17:46

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Жоао Виктор, Гаич, Круговой, Вильягра, Глебов, Кисляк, Алвес, Мусаев.

«Динамо» Мх: Волк, Сундуков, Аззи, Шумахов, Аларкон, Глушков, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Мастури.

17:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и махачкалинским «Динамо».

