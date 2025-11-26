26 ноября 2025, 18:00 Обновлено: 26 ноября 2025, 18:31 Спорт Размер текста А А А Отыграться после гостевого поражения: ЦСКА играет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. LIVE Футбол. Кубок России. Путь РПЛ. 1/4 финала. Второй матч «ЦСКА» — «Динамо» (Махачкала). Онлайн Андрей Черников

В ответном матче Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле махачкалинское «Динамо». В первом матче, который прошел в Махачкале, динамовцы победили со счетом 1:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Fonbet Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1-й тайм 26 ноября 18:00 ЦСКА Москва, Россия 0 : 1 Динамо Мх Махачкала, Россия 8' Аларкон Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия