Глебов решил метров с 40-ка пробить, Волк легко мяч в руки забрал.
Катает ЦСКА мяч в центре поля, но без особого продвижения.
Алвес метров с 20-ти пробил по воротам, но попал в защитника
ЦСКА заработал угловой, но он не привел к опасному моменту.
Акинфеев дважды выручил ЦСКА, отразив два удара в упор. Оставляет он в игре свою команду.
Из-за штрафной пробил Гаич, но не попал он в створ.
Гаич попытался выполнить передачу в штрафную, но Волк легко мяч в руки забрал.
Еще один подход к воротам ЦСКА, но до удара дело не дошло.
Длительное время ЦСКА не может даже перебраться на чужую половину поля. Махачкалинцы выглядят лучше.
Выручает Акинфеев свою команду после удара в нижний угол Мастури.
ГООООЛЛЛЛЛЛ!!!!! После подачи углового Акинфеев ошибся на выходе, а Аларкон головой забил мяч в пустые ворота. Теперь ЦСКА надо забивать два мяча.
Первый удар по воротам. Лукин потерял мяч на своей половине поля, мяч подхватил Мастури, который пробил из-за штрафной мимо ворот.
ЦСКА долго владел мячом на чужой половине поля, но так и не создал момент.
Навес в штрафную ЦСКА не привел к опасному моменту.
Матч начался!
Команды выходят на поле.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Жоао Виктор, Гаич, Круговой, Вильягра, Глебов, Кисляк, Алвес, Мусаев.
«Динамо» Мх: Волк, Сундуков, Аззи, Шумахов, Аларкон, Глушков, Джабраилов, Магомедов, Гаджиев, Мастури.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и махачкалинским «Динамо».