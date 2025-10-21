Не самый яркий первый тайм, в конце которого ЦСКА забил максимально спорный мяч, но он был засчитан. Посмотрим, сможет ли «Акрон» чем-то ответить во второй половине?
Свисток на перерыв.
Добавлена, кстати, всего одна минута. Но была пауза.
А гол засчитан!
VAR проверяет, не покинул ли перед голевой передачей мяч пределы поля, и, кажется, гол будет отменен!
ГОООООООООООООООООЛ! Артем Шуманский — 1:0! отскочил к белорусскому форварду в штрафной «Акрона» мяч после передачи Поповича, и Артем не промахнулся!
Угловой в долгой позиционной атаке заработали армейцы. «Акрон» отбился.
4(0) — 3(1) по ударам.
Заблокированный удар армейцев привел к контратаке «Акрона», но она в итоге захлебнулась.
Очередной удар Бандикяна издали — в руки голкиперу.
Артем Шуманский попал сопернику ногой в лицо в чужой штрафной и получил желтую карточку.
Болдырев мгновенно пробил после потери ЦСКА на своей половине поля — в сантиметрах над перекладиной!
ЦСКА перестроился и уверенно держит мяч, но ничего не создает.
Теперь уже армейцы высоко прессингуют, но довольно вяло. «Акрон» спокойно справляется.
Поднялся защитник ЦСКА и ушел за боковую. Игра возобновляется, и Абдулкадыров ее продолжит. Хотя Лукин оперативно приготовился выйти на замену.
Беншимол в игровом эпизоде попал пяткой в голову Абдулкадырова. Несчастный случай — форвард «Акрона» в этот момент играл головой, а потом падал и тогда попал. Но Абдулкадыров лежит.
Еще один дальний удар армейцев. Теперь Бандикян пустил мяч мимо створа.
Дальний удар Вильягры по воротам «Акрона». Неточно.
Тороп сыграл на выходе за штрафной после заброса на Беншимола, а Болдырев попробовал пробить по пустым с лета почти от центрального круга — мяч не лег на ногу.
А вот уже угловой ЦСКА. Но тут не дошло до удара.
Тут уже подача на ближний угол вратарской, скидка затылком дальше, попытка пробить с лета, положив корпус, от Лончара. Мяч заскакал по вратарской, вернулся к Лончару же, он попробовал ударить головой, но неточно.
Угловой «Акрона». Розыгрыш превратил атаку тольяттинцев в позиционную. В итоге пошла подача, затем был подбор, прострел и еще один корнер.
Перспективной была атака ЦСКА, но обратная передача Бандикяна рванувшему в штрафную Мойзесу была прочитана Савичевым.
При этом темп игры пока очень невысок.
Давление «Акрона» привело к ауту, но бросать в штрафную не стали, потеряли мяч, тут же отобрали и заставили армейцев выбить за боковую еще раз.
ЦСКА почти не играет с мячом — он у армейцев бывает, но не держится.
Очень необычно: мяч полностью под контролем «Акрона» на первых минутах.
«Акрон» атаковал позиционно, но до удара не довел.
Спокойно армейская защита справилась с угловым гостей.
А вот и сработал прессинг. «Акрон» быстро довел мяч до Бакаева, который бил из правого полуфланга в штрафной — Тороп потащил из-под перекладины!
Высоко прессингуют гости, очень непросто на первых минутах армейцам выходить из обороны, но они все равно делают это через короткий пас.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Сергеем Цыганком из Владивостока во главе.
А вот стартовый состав «Акрона» от Заурбека Тедеева:
Тереховский, Роча, Болдырев, Агапов, Эшковал, Савичев, Джурасович, Лончар, Бакаев, Марадишвили, Беншимол.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини:
Тороп, Виктор, Абдулкадыров, Мойзес, Верде, Руис, Вильягра, Бандикян, Попович, Пополитов, Шуманский.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче шестого тура группы D Пути РПЛ Кубка России московский ЦСКА принимает на своем поле тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.