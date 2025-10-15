На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шоу мировых звезд: Франция и Марокко играют в полуфинале молодежного ЧМ. LIVE

Футбол. ЧМ-2025. Полуфинал. Франция — Марокко. ОНЛАЙН

Игроки сборной Франции радуются победе в финальном матче чемпионата мира по футболу, 15 июля 2018 года

Артем Сизов/«Газета.Ru»
В полуфинале чемпионата мира среди игроков до 20 лет встречаются сборные Франции и Марокко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд. 1/2 финала
2-й тайм
15 октября 23:00
Марокко U20
1 : 1
Франция U20
32' Ольмета
59' Мишаль
Стадион «», ,
1-й тайм

32' Ольмета

2-й тайм

59' Мишаль

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
58'

Замена у сборной Марокко: Эль-Хаддад вышл вместо Эссадака.

56'

Перешло преимущество по владению мячом к французам, 61% против 39% у марокканцев.

53'

Бенама с левой ноги чуть не положил мяч в верхний угол, однако Янис Беншауш отразил удар француза!

50'

Начало второго тайма остается за представителями Марокко.

47'

Двойная замена у сборной Франции произошла в перерыве: Силла и Ле Борнье ушли, Ммади и Дабо вышли.

46'

Второй тайм стартовал!

45+3'

Первый тайм окончен! Марокко ведет в счете с минимальным преимуществом, 1:0!

45'

Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.

42'

Маамма забивает второй мяч во французские ворота, но из офсайда!

40'

Забири не забивает в пустые ворота после невероятного прострела слева от Яссина! Просто фантастический промах из невероятной позиции!

38'

Мишаль забрался в офсайд.

35'

Силла зарабатывает стандарт, подставляясь под агрессивное действие Беюку.

32'

Гол! Максимально плотно со штангой пробил форвард и забил!

31'

И пенальти назначен! Бить будет Яссир Забири.

29'

Сборная Марокко берет челлендж! На этом турнире вместо VAR у тренеров есть две карточки, которые они могут использовать для принудительного просмотра рефери спорных, как им кажется, моментов. И вот сейчас будет просмотр на возможный пенальти за фол Ле Борнье в собственной штрафной на угловом!

26'

Туре фолит против Зауани, свисток в пользу марокканцев.

23'

Половина первого тайма позади, пока обе команды смотрятся неплохо, игра может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

20'

Бермон красиво через левый фланг попробовал втиснуться в штрафную африканской команды, но его остановил защитник.

17'

Бияр совершает тактический фол, останавливая прорыв Мишаля.

14'

Ответ соперников себя не заставил долго ждать — Бенама с правой ноги из-за пределов штрафной, голкипер марокканцев отражает угрозу!

11'

Маамма пробил выше перекладины издали, первый удар по воротам в сегодняшнем матче мы с вами пронаблюдали.

8'

А теперь Эссадак нарушает правила против Силла.

5'

Бияр фолит против Ле Борнье.

3'

Cтартовые минуты игры проходят под давлением сборной Марокко.

23:01

Игра началась! Поехали!

22:50

Состав сборной Франции: Лисандру Ольмета, Гади Беюку, Ноам Камара, Эльяс Зидан, Жюстен Бурго, Фоде Силла, Мессам Бенама, Андреа Ле Борнье, Илан Туре, Люка Мишаль, Антони Бермон.

22:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Франция играет с Марокко в полуфинале чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Начало — в 23:00 мск.

