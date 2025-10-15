Марокко U20

Замена у сборной Марокко: Эль-Хаддад вышл вместо Эссадака.
Перешло преимущество по владению мячом к французам, 61% против 39% у марокканцев.
Бенама с левой ноги чуть не положил мяч в верхний угол, однако Янис Беншауш отразил удар француза!
Начало второго тайма остается за представителями Марокко.
Двойная замена у сборной Франции произошла в перерыве: Силла и Ле Борнье ушли, Ммади и Дабо вышли.
Второй тайм стартовал!
Первый тайм окончен! Марокко ведет в счете с минимальным преимуществом, 1:0!
Три минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Маамма забивает второй мяч во французские ворота, но из офсайда!
Забири не забивает в пустые ворота после невероятного прострела слева от Яссина! Просто фантастический промах из невероятной позиции!
Мишаль забрался в офсайд.
Силла зарабатывает стандарт, подставляясь под агрессивное действие Беюку.
Гол! Максимально плотно со штангой пробил форвард и забил!
И пенальти назначен! Бить будет Яссир Забири.
Сборная Марокко берет челлендж! На этом турнире вместо VAR у тренеров есть две карточки, которые они могут использовать для принудительного просмотра рефери спорных, как им кажется, моментов. И вот сейчас будет просмотр на возможный пенальти за фол Ле Борнье в собственной штрафной на угловом!
Туре фолит против Зауани, свисток в пользу марокканцев.
Половина первого тайма позади, пока обе команды смотрятся неплохо, игра может качнуться как в одну, так и в другую сторону.
Бермон красиво через левый фланг попробовал втиснуться в штрафную африканской команды, но его остановил защитник.
Бияр совершает тактический фол, останавливая прорыв Мишаля.
Ответ соперников себя не заставил долго ждать — Бенама с правой ноги из-за пределов штрафной, голкипер марокканцев отражает угрозу!
Маамма пробил выше перекладины издали, первый удар по воротам в сегодняшнем матче мы с вами пронаблюдали.
А теперь Эссадак нарушает правила против Силла.
Бияр фолит против Ле Борнье.
Cтартовые минуты игры проходят под давлением сборной Марокко.
Игра началась! Поехали!
Состав сборной Франции: Лисандру Ольмета, Гади Беюку, Ноам Камара, Эльяс Зидан, Жюстен Бурго, Фоде Силла, Мессам Бенама, Андреа Ле Борнье, Илан Туре, Люка Мишаль, Антони Бермон.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня Франция играет с Марокко в полуфинале чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Начало — в 23:00 мск.