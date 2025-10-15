Марокко U20

29'

Сборная Марокко берет челлендж! На этом турнире вместо VAR у тренеров есть две карточки, которые они могут использовать для принудительного просмотра рефери спорных, как им кажется, моментов. И вот сейчас будет просмотр на возможный пенальти за фол Ле Борнье в собственной штрафной на угловом!