Не хватило Дзюбы: «Акрон» уступил «Локомотиву» в Кубке России

«Локомотив» обыграл «Акрон» в матче Кубка России

Григорий Соколов/РИА Новости
Тольяттинский «Акрон», за который выступает Артем Дзюба, играл против его бывшей команды без 37-летнего нападающего — московского «Локомотива». Матч проходил в рамках группового этапа Кубка России по футболу. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа D. 3-й тур
Окончен
28 августа 19:30
Локомотив М
Москва, Россия
12' Комличенко
71' Воробьёв
2 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
1-й тайм

12' Комличенко

2-й тайм

71' Воробьёв

77' Батраков

47' Марадишвили

59' Эшковал 63' Марадишвили

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Трудовая, но весьма уверенная победа «Локомотива» в кубковом матче над «Акроном». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

90+5'

Угловой заработал «Локомотив», но он ни к чему не привел. И финальный свисток.

90+2'

Опасный удар Батракова в атаке «Локо» — рядом со штангой.

90+1'

Пять минут добавлено ко второму тайму.

87'

«Локомотив» давит на «Акрон», который обороняется в меньшинстве.

84'

Опасная атака «Локомотива» закончилась ударом Воробьева с линии штрафной с подбора в касание — потащил одной рукой из-под перекладины Васютин!

82'

Классный проникающий пас налево в штрафную к лицевой от Батракова. Руденко догнал мяч и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не успел к мячу.

80'

С левой зарядил издали Мялковский — чуть выше перекладины.

78'

Желтая карточка показана за наступ Алексею Батракову.

76'

«Локомотив» не форсирует события, ну а «Акрон» пытается что-то сделать в меньшинстве.

73'

Алексей Батраков заменил Зелимхана Бакаева у «Локомотива».

71'

ГООООООООООООООООООЛ! Дмитрий Воробьев — 2:0! Удар по центру низом, а Васютин улетел в угол.

70'

Алекса Джурасович вышел у «Акрона» вместо Солтмурада Бакаева.

70'

Да, Воробьеву наступили на ногу. Это был Эшковал — ПЕНАЛЬТИ!

69'

В штрафной «Акрона» случился спорный эпизод, и VAR позвал арбитра смотреть пенальти!

67'

Опасная подача углового «Локомотива» в центр вратарской, но удара толком не вышло.

66'

Опасная подача в штрафную «Акрона», но Васютин сыграл в прыжке на выходе, а дальше защитники опередили Тимофеева, не дав послать мяч в сетку.

63'

Ого, Константин Марадишвили попробовал пробить через себя, попал по мячу, но и по голове сопернику — желтая карточка, и она вторая! «Акрон» остался в меньшинстве.

61'

Вместо Николая Комличенко и Александра Сильянова у «Локомотива» вышли Дмитрий Воробьев и Максим Ненахов.

60'

Эшковал ударил Комличенко по ногам и получил желтую карточку.

58'

«Акрон» в эти минуты много атакует позиционно.

55'

Опаснейший удар Фассона после углового головой от земли — Васютин среагировал и отразил одной рукой!

53'

А корнер закончился фолом в атаке.

52'

Подача «Акрона» со штрафного с фланга не очень получилась, но привела к угловому.

51'

Стык на стыке в начале второй половины.

49'

Стараются побыстрее действовать гости, пытаясь перевернуть игру.

46'

Артем Карпукас и Александр Руденко заменили у «Локомотива» Кристиана Рамиреса и Дмитрия Баринова.

46'

Стефан Лончар, Константин Савчиев, Йонуц Неделчару и Константин Морозов ушли с поля у «Акрона», а в игру после перерыва вступили Марат Бокоев, Никита Базилевский, Никита Шершов и Максим Болдырев.

47'

Константин Марадишвили сбил соперника подкатом на фланге и получил желтую карточку.

46'

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Красивый голевой этюд Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко создал «Локомотиву» задел по итогам первого тайма. А в остальном боевая и плотная игра. Ждем, что будет во второй половине.

45+2'

Ну и все — свисток на перерыв.

45+1'

К первому тайму добавлена одна минута.

45'

«Акрон» ищет шансы в позиционных атаках в конце первого тайма.

42'

Подача Неделчару с левого фланга — в руки Лантратову.

41'

Сильянов прострелил в атаке «Локомотива» с правого фланга — Васютин поймал пришедший к нему мяч.

39'

Немножко вязнет сейчас игра в центре поля.

37'

Быстрая атака «Акрона» с прострелом Солтмурада Бакаева закончилась ударом Марадишвили в касание из штрафной ногой в падении выше!

36'

«Акрон» держит мяч, но «Локомотив» достаточно агрессивно обороняется.

34'

Удар по воротам «Локомотива» после углового — рядом со штангой.

33'

54% мячом владеет «Локомотив». Тимофеев продолжает игру, но разминается на всякий случай Карпукас.

31'

Тимофеев на ровном месте получил повреждение и не может подняться с газона. Врачи «Локо» на поле.

29'

Угловой «Акрона» пришел в руки Лантратову.

28'

Попытка Попенкова ударить по воротам Лантратова издали — в блок.

27'

Бакаев ворвался с мячом в штрафную справа, убрал под себя и подал в падении с левой — выше, чем нужно было для Комличенко.

25'

Не самый высокий темп у игры пока. Но «Локомотив» все устраивает явно.

22'

Угловой «Локомотива» закончился ударом головой Баринова, но очень неточным.

19'

Тимофеев закинул мяч в штрафную на Бакаева, но слишком высоко.

18'

«Акрон» пытается прибрать мяч к ногам и создать что-то у ворот хозяев.

15'

«Локомотив» продолжает держать мяч и атаковать, причем по-прежнему через Бакаева.

12'

ГООООООООООООООООЛ! Николай Комличенко — 1:0! Бакаев здорово продрался по правому краю и от лицевой из штрафной сделал пас на линию вратарской, где Комличенко в касание ударил пяткой, застав врасплох Васютина!

11'

Угловой «Акрона» закончился ударом Эшковала с подбора с лета. Лантратов сыграл кулаками и был вне эпизода, но мяч прошел мимо опустевшего створа.

9'

Очень неплохо разыграли футболисты «Акрона», но Кузьмин чуток не успел к мячу в чужой штрафной.

8'

Теперь попытка дальнего удара от Мялковского по скачущему мячу — тоже неточно.

6'

И еще один дальний удар Попенкова — снова мимо.

4'

Первый в матче удар нанес Попенков — выше ворот «Локомотива».

2'

«Локомотив» взял мяч под контроль на первых минутах.

'1

Матч начался!

19:25

Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Кузьмин, Савичев, Лончар, Марадишвили, Солтмурад Бакаев, Дмитриев, Морозов.

19:20

Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Тимофеев, Мялковский, Рамирес, Бакаев, Комличенко.

19:15

Здраствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России «Локомотив» играет с «Акроном» Артема Дзюбы. Начало — в 19.30 мск.

