Локомотив М

Трудовая, но весьма уверенная победа «Локомотива» в кубковом матче над «Акроном». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Угловой заработал «Локомотив», но он ни к чему не привел. И финальный свисток.
Опасный удар Батракова в атаке «Локо» — рядом со штангой.
Пять минут добавлено ко второму тайму.
«Локомотив» давит на «Акрон», который обороняется в меньшинстве.
Опасная атака «Локомотива» закончилась ударом Воробьева с линии штрафной с подбора в касание — потащил одной рукой из-под перекладины Васютин!
Классный проникающий пас налево в штрафную к лицевой от Батракова. Руденко догнал мяч и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не успел к мячу.
С левой зарядил издали Мялковский — чуть выше перекладины.
Желтая карточка показана за наступ Алексею Батракову.
«Локомотив» не форсирует события, ну а «Акрон» пытается что-то сделать в меньшинстве.
Алексей Батраков заменил Зелимхана Бакаева у «Локомотива».
ГООООООООООООООООООЛ! Дмитрий Воробьев — 2:0! Удар по центру низом, а Васютин улетел в угол.
Алекса Джурасович вышел у «Акрона» вместо Солтмурада Бакаева.
Да, Воробьеву наступили на ногу. Это был Эшковал — ПЕНАЛЬТИ!
В штрафной «Акрона» случился спорный эпизод, и VAR позвал арбитра смотреть пенальти!
Опасная подача углового «Локомотива» в центр вратарской, но удара толком не вышло.
Опасная подача в штрафную «Акрона», но Васютин сыграл в прыжке на выходе, а дальше защитники опередили Тимофеева, не дав послать мяч в сетку.
Ого, Константин Марадишвили попробовал пробить через себя, попал по мячу, но и по голове сопернику — желтая карточка, и она вторая! «Акрон» остался в меньшинстве.
Вместо Николая Комличенко и Александра Сильянова у «Локомотива» вышли Дмитрий Воробьев и Максим Ненахов.
Эшковал ударил Комличенко по ногам и получил желтую карточку.
«Акрон» в эти минуты много атакует позиционно.
Опаснейший удар Фассона после углового головой от земли — Васютин среагировал и отразил одной рукой!
А корнер закончился фолом в атаке.
Подача «Акрона» со штрафного с фланга не очень получилась, но привела к угловому.
Стык на стыке в начале второй половины.
Стараются побыстрее действовать гости, пытаясь перевернуть игру.
Артем Карпукас и Александр Руденко заменили у «Локомотива» Кристиана Рамиреса и Дмитрия Баринова.
Стефан Лончар, Константин Савчиев, Йонуц Неделчару и Константин Морозов ушли с поля у «Акрона», а в игру после перерыва вступили Марат Бокоев, Никита Базилевский, Никита Шершов и Максим Болдырев.
Константин Марадишвили сбил соперника подкатом на фланге и получил желтую карточку.
Поееееехали! Второй тайм стартовал.
Красивый голевой этюд Зелимхана Бакаева и Николая Комличенко создал «Локомотиву» задел по итогам первого тайма. А в остальном боевая и плотная игра. Ждем, что будет во второй половине.
Ну и все — свисток на перерыв.
К первому тайму добавлена одна минута.
«Акрон» ищет шансы в позиционных атаках в конце первого тайма.
Подача Неделчару с левого фланга — в руки Лантратову.
Сильянов прострелил в атаке «Локомотива» с правого фланга — Васютин поймал пришедший к нему мяч.
Немножко вязнет сейчас игра в центре поля.
Быстрая атака «Акрона» с прострелом Солтмурада Бакаева закончилась ударом Марадишвили в касание из штрафной ногой в падении выше!
«Акрон» держит мяч, но «Локомотив» достаточно агрессивно обороняется.
Удар по воротам «Локомотива» после углового — рядом со штангой.
54% мячом владеет «Локомотив». Тимофеев продолжает игру, но разминается на всякий случай Карпукас.
Тимофеев на ровном месте получил повреждение и не может подняться с газона. Врачи «Локо» на поле.
Угловой «Акрона» пришел в руки Лантратову.
Попытка Попенкова ударить по воротам Лантратова издали — в блок.
Бакаев ворвался с мячом в штрафную справа, убрал под себя и подал в падении с левой — выше, чем нужно было для Комличенко.
Не самый высокий темп у игры пока. Но «Локомотив» все устраивает явно.
Угловой «Локомотива» закончился ударом головой Баринова, но очень неточным.
Тимофеев закинул мяч в штрафную на Бакаева, но слишком высоко.
«Акрон» пытается прибрать мяч к ногам и создать что-то у ворот хозяев.
«Локомотив» продолжает держать мяч и атаковать, причем по-прежнему через Бакаева.
ГООООООООООООООООЛ! Николай Комличенко — 1:0! Бакаев здорово продрался по правому краю и от лицевой из штрафной сделал пас на линию вратарской, где Комличенко в касание ударил пяткой, застав врасплох Васютина!
Угловой «Акрона» закончился ударом Эшковала с подбора с лета. Лантратов сыграл кулаками и был вне эпизода, но мяч прошел мимо опустевшего створа.
Очень неплохо разыграли футболисты «Акрона», но Кузьмин чуток не успел к мячу в чужой штрафной.
Теперь попытка дальнего удара от Мялковского по скачущему мячу — тоже неточно.
И еще один дальний удар Попенкова — снова мимо.
Первый в матче удар нанес Попенков — выше ворот «Локомотива».
«Локомотив» взял мяч под контроль на первых минутах.
Матч начался!
Стартовый состав «Акрона»: Васютин, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Кузьмин, Савичев, Лончар, Марадишвили, Солтмурад Бакаев, Дмитриев, Морозов.
Стартовый состав «Локомотива»: Лантратов, Фассон, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Тимофеев, Мялковский, Рамирес, Бакаев, Комличенко.
Здраствуйте, уважаемые болельщики! В матче третьего тура групповой стадии Кубка России «Локомотив» играет с «Акроном» Артема Дзюбы. Начало — в 19.30 мск.