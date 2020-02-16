Астон Вилла

- 308335 просмотров Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
- 250048 просмотров Помпео не будет встречаться с представителями России в Мюнхене
- 75972 просмотра В ВОЗ предположили, что коронавирусом заразятся две трети населения Земли
- 67482 просмотра Захарова намекнула, что не уважает Собчак
- 52505 просмотров Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
- 52158 просмотров «Газпром» ответил министру США о срыве «Северного потока — 2»
- 48967 просмотров Юрий Антонов перенес юбилейные концерты из-за проблем со здоровьем
Пенальти в ворота «Астон Виллы»!
Видеоассистент рефери запросил просмотр на игру рукой в штрафной хозяев. Нарушения правил нет, игра продолжается.
Чуть подуспокоилась игра под конец первого тайма, что вполне логично — бегать всю игру на таких скоростях крайне непросто.
Бергвейна аккуратно закрыли и не дали принять пас два защитника «Виллы». Да, АПЛ — не Эредивизи, здесь так легко никого не обыграешь.
Эль-Гази исполнил кросс, который по исполнению получился больше похожим на удар. Вратарь забрал. мяч в руки.
Моура убежал сам в контратаку, но немного передержал мяч и не смог пробить по воротам.
Самая известная футбольная поговорка: «Не забиваешь ты — забивают тебе» снова дала о себе знать. 25 минут хозяева играли лучше, но стоило упустить два железобетонных момента, как счет стал равным.
Джек Грилиш при помощи вальяжной игры гостей из штрафной отдавал передачу в сторону одиннадцатиметровой отметки, но Эрик Дайер смог выбить мяч куда подальше.
Хозяева поля продолжают давить на ворота Уго Льориса, совершенно не позволяя ничего сделать своим оппонентам.
Боже мой!
Дэвис подставил ногу и спас «Тоттенхэм» от второго пропущенного гола после удара с пяти метров в исполнении Эль-Гази! Космический шанс упускает «Вилла»!
Моура смог развернуться, сделать несколько шагов и пробить — Пепе Рейна начал жестко пихать оборонцам за нерасторопность.
Угловой у ворот «шпор»: подача на ближнюю была осторожно вынесена за пределы штрафной площади.
Обескураживающее начало для «Тоттенхэма»! Нужно срочно лондонцам входить в игру!
Очень грубо началась сегодняшняя игра: на газоне за неполные шесть минут уже успели оказаться и Сон Хын Мин, и Моура, и Грилиш.
На старте игры обе команды попеременно владеют мячом и стараются провести дебютную атаку.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли, Уинкс, Бергвейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Дайер.
Представляем вашему вниманию стартовый состав «Астон Виллы»: Рейна, Гильбер, Конса, Энгельс, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер, Эль-Гази, Дуглас Луис, Хоз, Саматта.
Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Тоттенхэм Хотспур».