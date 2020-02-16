Астон Вилла

ГОООООООООООЛ! Первый же угловой у ворот «Астон Виллы» заканчивается голом! Тоби Алдервейрельд классно развернулся и пробил под самую перекладину! Это второй гол бельгийца в сегодняшней игре, но первый в правильные ворота! 1:1!