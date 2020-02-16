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Зона вылета близко: «Вилла» пропустила второй от «Тоттенхэма». LIVE

АПЛ. 26-й тур. «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». ОНЛАЙН

«Астон Вилла» принимает «Тоттенхэм» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
26-й тур  |   16 февраля 17:00   |  перерыв
Астон Вилла
1:2
Тоттенхэм Хотспур
Стадион «Вилла Парк», Бирмингем | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Алдервейрелд 9' (авт)
Алдервейрелд 27'
Мин 45+2'
Мин 45+2' (незабитый пенальти)
Подробная статистика матча
Основные составы
29 (в)   Пепе Рейна
30 (з)   Кортни Хос
22 (з)   Бьорн Энгельс
15 (з)   Эзри Конса
18 (з)   Мэтт Таргетт
24 (з)   Фредерик Гильберт
10 (п)   Джек Грилиш
6 (п)   Дуглас Луис
4 (п)   Дэниел Дринкуотер
21 (п)   Анвар Эль-Гази
20 (н)   Мбвана Самата
1 (в)   Уго Льорис
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд 9' 27'
27 (п)    Лукас
8 (п)   Гарри Уинкс
15 (п)   Эрик Дайер
20 (п)   Деле Алли
23 (н)   Стивен Бергвейн
7 (н)   Сон Хын 45' 45'
Запасной состав
25 (в)   Эрьян Нюланд
3 (з)   Нил Тейлор
27 (з)   Ахмед Эль-Мухамади
17 (п)   Махмуд Хассан
14 (п)   Конор Хурихейн
11 (п)   Марвелоуз Накамба
19 (н)   Борха Гонсалес
22 (в)   Пауло 
39 (з)   Джафет Танганга
5 (з)   Ян Вертонген
30 (п)   Жедсон Фернандеш
18 (п)   Джовани Ло
28 (п)   Тангай Н'Домбеле
29 (п)   Оливер Скипп
Удары
40%
По воротам: 10
В створ: 2
Владение мячом
60%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 7
Удары
60%
По воротам: 11
В створ: 3
Владение мячом
40%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 4
Самоечитаемое
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'45+3

Перерыв! Очень зрелищная игра в Бирмингеме прервалась всего лишь на 15 минут. Скоро вернемся!

'45+2

ГОООООООООООЛ! Пепе Рейна отразил пенальти, но затем Сон Хен Мин все-таки смог проткнуть мяч под вратарем! 1:2!

'45

Пенальти в ворота «Астон Виллы»!

'43

Видеоассистент рефери запросил просмотр на игру рукой в штрафной хозяев. Нарушения правил нет, игра продолжается.

'41

Чуть подуспокоилась игра под конец первого тайма, что вполне логично — бегать всю игру на таких скоростях крайне непросто.

'39

Бергвейна аккуратно закрыли и не дали принять пас два защитника «Виллы». Да, АПЛ — не Эредивизи, здесь так легко никого не обыграешь.

'37

Эль-Гази исполнил кросс, который по исполнению получился больше похожим на удар. Вратарь забрал. мяч в руки.

'34

Моура убежал сам в контратаку, но немного передержал мяч и не смог пробить по воротам.

'32

Снова «бордовые» атакуют! На этот раз с ленточки приходится Ларису выносить мяч! Что за игра у нас сегодня!

'29

Самая известная футбольная поговорка: «Не забиваешь ты — забивают тебе» снова дала о себе знать. 25 минут хозяева играли лучше, но стоило упустить два железобетонных момента, как счет стал равным.

'27

ГОООООООООООЛ! Первый же угловой у ворот «Астон Виллы» заканчивается голом! Тоби Алдервейрельд классно развернулся и пробил под самую перекладину! Это второй гол бельгийца в сегодняшней игре, но первый в правильные ворота! 1:1!

'24

Джек Грилиш при помощи вальяжной игры гостей из штрафной отдавал передачу в сторону одиннадцатиметровой отметки, но Эрик Дайер смог выбить мяч куда подальше.

'22

Хозяева поля продолжают давить на ворота Уго Льориса, совершенно не позволяя ничего сделать своим оппонентам.

'19

Боже мой!

Дэвис подставил ногу и спас «Тоттенхэм» от второго пропущенного гола после удара с пяти метров в исполнении Эль-Гази! Космический шанс упускает «Вилла»!

'17

Моура смог развернуться, сделать несколько шагов и пробить — Пепе Рейна начал жестко пихать оборонцам за нерасторопность.

'14

Угловой у ворот «шпор»: подача на ближнюю была осторожно вынесена за пределы штрафной площади.

'11

Обескураживающее начало для «Тоттенхэма»! Нужно срочно лондонцам входить в игру!

'9

ГОООООООООООЛ! Бирмингемцы выполнили навес с правого фланга, затем произошел рикошет от левого защитника и Тоби Алдервейрельд аккуратно замкнул подачу в собственные ворота! 1:0!

'6

Очень грубо началась сегодняшняя игра: на газоне за неполные шесть минут уже успели оказаться и Сон Хын Мин, и Моура, и Грилиш.

'4

На старте игры обе команды попеременно владеют мячом и стараются провести дебютную атаку.

'1

Игра началась! Поехали!

16:56

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Алдервейрелд, Алли, Уинкс, Бергвейн, Лукас Моура, Сон Хын Мин, Дайер.

16:53

Представляем вашему вниманию стартовый состав «Астон Виллы»: Рейна, Гильбер, Конса, Энгельс, Таргетт, Грилиш, Дринкуотер, Эль-Гази, Дуглас Луис, Хоз, Саматта.

16:50

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители большого футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 26-го тура Английской премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Тоттенхэм Хотспур».