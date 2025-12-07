Перерыв! «Сочи» — «Локомотив» — 1:3!
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Перехватили мяч гости, именно они владеют им больше в последние минуты игры.
Стоич нарушает правила в борьбе с Комличенко.
Сочинцы снова возятся с мячом, пробуют комбинировать, стараются играть в короткий пас, но пока без моментов.
Гол! Руденко делает дубль за пять минут! Очень легко снова проходит проникающая передача из глубины на наконечника, на сей раз пасовал Батраков. Бессилен один против набегающего Руденко Дегтев, 1:3!
Комличенко неосторожно подкатился под Стоича и заработал предупреждение!
Гол! И тут же отвечает «Локомотив», это Руденко протыкает мяч мимо сочинского голкипера после классной передачи от Комличенко! Неудачно в подкате сыграл Солдатенков, легко его Александр обманул — 1:2!
Гол! Крамарич просто блестяще пользуется передачей от Начо, одним касанием обрабатывает уходящий мяч, после чего следом бьет мимо Митрюшкина — 1:1!
В борьбе с Монтесом нарушил правила Игнатов, мяч переходит к московской команде.
Фассон выбивает мяч головой после подачи Зиньковского с углового.
Баринов со штрафного плотно пробил в створ, Дегтев играет надежно!
Зиньковский пошел в обводку против Руденко, сделал это удачно, а вот последующий пас в штрафную у Антона не получился.
Начо грубовато вступает в отбор против Ньямси.
Магаль нарушает правила в борьбе против Руденко, игра приостановлена.
Гол! Батраков прерывает голевую засуху, забивая ударом в касание после скидки Комличенко с длинной подачи в штрафную от Пруцева! Шикарная атака гостей, 0:1!
Комличенко фолит против Стоича, игра остановлена.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.
«Сочи»: Дёгтев, Солдатенков, Стоич, Волков, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Васильев, Магаль, Игнатов, Крамарич.
В очередном матче 18-го тура Российской премьер-лиги «Сочи» принимает на «Фиште» московский «Локомотив». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.