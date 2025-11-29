На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матч претендентов на медали: «Балтика» принимает «Спартак». LIVE

Футбол. РПЛ. 17-й тур. «Балтика» — «Спартак». ОНЛАЙН

Виталий Невар/РИА Новости
В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «Ростех Арене» у «Балтики». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
29 ноября 19:30
Балтика
Калининград, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм
2-й тайм
19:32

Игра началась! Поехали!

19:20

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш.

19:10

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Титков, Манелов, Хиль.

19:00

