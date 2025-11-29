Спорт
Матч претендентов на медали: «Балтика» принимает «Спартак». LIVE
Виталий Невар/РИА Новости
В очередном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» гостит на «Ростех Арене» у «Балтики». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 17-й тур
Матч не начался
29 ноября 19:30
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
19:20
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш.
19:10
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Титков, Манелов, Хиль.
19:00
