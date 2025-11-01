На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За первой победой с сентября: «Динамо» сражается с «Крыльями». LIVE

Футбол. РПЛ. 14-й тур. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

ФК «Динамо» Махачкала
Махачкалинское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Обе команды не побеждали с сентября. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
01 ноября 17:45
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:40

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Рассказов, Лепский, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Сутормин, Рахманович, Олейников.

17:35

Стартовый состав «Динамо» (Махачкала): Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» начнется в 17.45 мск.

