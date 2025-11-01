01 ноября 2025, 17:45
Обновлено: 01 ноября 2025, 17:18
Спорт
За первой победой с сентября: «Динамо» сражается с «Крыльями». LIVE
Махачкалинское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Обе команды не побеждали с сентября. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 14-й тур
Матч не начался
01 ноября 17:45
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
17:40
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Песьяков, Печенин, Чернов, Рассказов, Лепский, Костанца, Евгеньев, Бабкин, Сутормин, Рахманович, Олейников.
17:35
Стартовый состав «Динамо» (Махачкала): Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро.
17:30
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Матч «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов» начнется в 17.45 мск.