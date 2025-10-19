На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разборки на побережье Черного моря: «Сочи» против «Зенита». LIVE

Футбол. РПЛ. 12-й тур. «Сочи» — «Зенит». ОНЛАЙН

Михаил Киреев/РИА Новости
В очередном матче 12-го тура РПЛ «Сочи» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 12-й тур
1-й тайм
19 октября 14:30
Сочи
Сочи, Россия
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
12' Алип
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм

12' Алип

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
26'

После видеопросмотра гол отменен! Кассьерра раньше времени вбежал в штрафную хозяев, сочинцы заново разыграют мяч от ворот.

23'

Гол! Сочинцы пропускают дико курьезный мяч, не сумев толком разыграть от собственных ворот. Защитник подсунул вратарю дико неудобную передачу, из-за чего Дюпин плохо ее обработал и позволил сыграть на перехвате Венделу, без проблем пробившему следом между ног Юрию — 0:2!

20'

Аттият-аллах с нарушением правил останавливает Густаво Мантуана.

18'

Игнатов забирается в офсайд.

15'

И без того не слишком яркий «Сочи» после пропущенного мяча так и не активизировался. Снова гости с мячом.

12'

Гол! Нуралы Алип открывает счет в сегодняшней игре, оказываясь первым на добивании после плотного удара Вендела с линии штрафной.

9'

Луис Энрике оказывается в офсайде.

7'

Кассьерра пробивает головой после подачи углового в исполнении Глушенкова, голкипер отражает удар.

4'

Волков нарушает правила в борьбе против Луиса Энрике.

3'

Cтартовые минуты игры остаются за гостями.

14:32

Игра началась! Поехали!

14:25

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

14:20

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-аллах, Марсело, Волков, Сааведра, Зиньковский, Мухин, Ежов, Игнатов, Камано.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 12-го тура РПЛ «Сочи» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

