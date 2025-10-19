После видеопросмотра гол отменен! Кассьерра раньше времени вбежал в штрафную хозяев, сочинцы заново разыграют мяч от ворот.
Гол! Сочинцы пропускают дико курьезный мяч, не сумев толком разыграть от собственных ворот. Защитник подсунул вратарю дико неудобную передачу, из-за чего Дюпин плохо ее обработал и позволил сыграть на перехвате Венделу, без проблем пробившему следом между ног Юрию — 0:2!
Аттият-аллах с нарушением правил останавливает Густаво Мантуана.
Игнатов забирается в офсайд.
И без того не слишком яркий «Сочи» после пропущенного мяча так и не активизировался. Снова гости с мячом.
Гол! Нуралы Алип открывает счет в сегодняшней игре, оказываясь первым на добивании после плотного удара Вендела с линии штрафной.
Луис Энрике оказывается в офсайде.
Кассьерра пробивает головой после подачи углового в исполнении Глушенкова, голкипер отражает удар.
Волков нарушает правила в борьбе против Луиса Энрике.
Cтартовые минуты игры остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.
«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Аттият-аллах, Марсело, Волков, Сааведра, Зиньковский, Мухин, Ежов, Игнатов, Камано.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 12-го тура РПЛ «Сочи» принимает петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.