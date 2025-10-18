Спорт
Жара в Дагестане: «Динамо» против «Краснодара». LIVE
В очередном матче 12-го тура РПЛ «Динамо» из Махачкалы принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 12-й тур
Матч не начался
18 октября 17:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
17:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 12-го тура РПЛ «Динамо» из Махачкалы принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.