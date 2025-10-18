В лесу на севере Свердловской области нашли скелет женщины без головы 16:40

Военкор рассказал, куда движутся ВС РФ после взятия Плещеевки 16:37

Губерниев поддержал решение МОК 16:31

СМИ: в Турции убили основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» 16:25

Российские военные спасли от украинских дронов сдавшегося в плен раненого бойца ВСУ 16:25

Число пострадавших при атаке дрона ВСУ на хутор в Белгородской области... 16:20

Дзюба назвал своего соперника негодяем 16:18

На Солнце произошла пятая за сутки вспышка 16:18

Стало известно, почему петербурженка бросила на улице коляску с ребенком 16:18