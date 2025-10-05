Угловой калининградцы заработали бы, если бы арбитр увидел, что мяч ушел за лицевую от футболиста «Динамо».
Бевеев закинул мяч в штрафную из-за боковой, но защита «Динамо» справилась.
«Балтика» имеет территориальное преимущество, но особо ничего не создает пока.
Элдар Чивич получил желтую карточку за срыв атаки.
Чивич и Шумахов столкнулись в воздухе, и игроку «Динамо» досталось, но уже все в порядке.
Много борьбы на старте матча, динамовцы после резвого начала от хозяев уже пришли в себя и отвечают собственными атаками.
Подача Чивича с угла поля получилась не очень удачной. Отбилось «Динамо».
Максим Петров подал штрафной на ближний угол вратарской, но Мастури головой выбил мяч на угловой.
Проход Йенне привел к фолу динамовцев на фланге. Точка для подачи «Балтики».
Поеееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.
А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасанби Биджиева:
Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи Мохаммед, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:
Бориско, Варатынов, Гассама, Бевеев, Филин, Чивич, Петров Илья, Саусь, Петров Максим, Йенне, Хиль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.