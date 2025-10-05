На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Удержаться в группе лидеров: «Балтика» принимает махачкалинское «Динамо». LIVE

РПЛ. 11-й тур. «Балтика» — «Динамо» (Махачкала). ОНЛАЙН

Владимир Федоренко/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги калиниградская «Балтика», уверенно стартовавшая в турнире, принимает на своем поле «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
1-й тайм
05 октября 19:00
Балтика
Калининград, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
1-й тайм

9' Чивич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16'

Угловой калининградцы заработали бы, если бы арбитр увидел, что мяч ушел за лицевую от футболиста «Динамо».

14'

Бевеев закинул мяч в штрафную из-за боковой, но защита «Динамо» справилась.

13'

«Балтика» имеет территориальное преимущество, но особо ничего не создает пока.

10'

Элдар Чивич получил желтую карточку за срыв атаки.

9'

Чивич и Шумахов столкнулись в воздухе, и игроку «Динамо» досталось, но уже все в порядке.

7'

Много борьбы на старте матча, динамовцы после резвого начала от хозяев уже пришли в себя и отвечают собственными атаками.

4'

Подача Чивича с угла поля получилась не очень удачной. Отбилось «Динамо».

3'

Максим Петров подал штрафной на ближний угол вратарской, но Мастури головой выбил мяч на угловой.

2'

Проход Йенне привел к фолу динамовцев на фланге. Точка для подачи «Балтики».

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

19:00

Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.

18:55

А вот стартовый состав махачкалинского «Динамо» от Хасанби Биджиева:

Магомедов, Шумахов, Табидзе, Аззи Мохаммед, Алибеков, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

18:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:

Бориско, Варатынов, Гассама, Бевеев, Филин, Чивич, Петров Илья, Саусь, Петров Максим, Йенне, Хиль.

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 11-го тура Российской премьер-лиги калининградская «Балтика» принимает «Динамо» из Махачкалы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

