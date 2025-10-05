Высокие скорости и практически нет пауз в игре на старте второй половины.
«Спартак» держит мяч и готовит позиционное наступление.
После хорошей подачи Барко Гайич буквально снял в воздухе мяч с головы Гарсии.
У «Спартака» вместо Маркиньоса и вышли Игорь Дмитриев и Ливай Гарсия.
Прошел у «Спартака» пас в правый полуфланг за спины защитникам, и Жоао Виктор руками завалил Угальде — опасный штрафной и желтая карточка.
Поееееехали! Второй тайм начался.
Огненный первый тайм. ЦСКА начал так, что, казалось, отправил «Спартак» в нокаут. Но даже после трех пропущенных красно-белые не раскисли, смогли собраться, отквитали один гол и, при доле везения, вообще могли бы даже сравнять. Однако на последнем рубеже у ЦСКА Акинфеев. 3:1 к перерыву, но кажется, что еще далеко не все ясно в этом матче. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
Обляков подал штрафной с левого фланга, Алвес зацепился за мяч у границы штрафной, но в итоге сфолил, попав рукой в лицо Жедсону.
Очень интенсивный футбол. ЦСКА сейчас наконец отодвинул игру от своих ворот, а то давление «Спартака» становилось слишком мощным.
Шесть минут добавлено к насыщенному первому тайму.
Акинфеев! В прыжке поймал удар Жедсона с линии штрафной низом в угол!
Опасно! После перехвата Жедсона Солари ворвался в штрафную, кинул мяч между двумя защитниками и упал, но фола не было! И VAR это подтвердил!
ЦСКА забил гол! Однако после просмотра VAR он был отменен — Иван Обляков подыграл себе рукой в процессе! Очень недоволен игрок ЦСКА.
Игорь Дивеев получил желтую карточку за фол в центре поля.
Первый угловой в матче от ЦСКА ни к чему не привел.
Поддавливает «Спартак» в эти минуты.
АКИНФЕЕВ! Максименко пасом через все поле вывел Солари на чистый выход один на один с Акинфеевым, но голкипер ЦСКА в классном прыжке потащил из дальнего угла!
Кипят страсти. Очень много борьбы и мелких фолов, срывающих атаки.
Жедсон едва не замкнул подачу Маркиньоса, но Мойзес все же снял на угловой, а тот закончился фолом Джику в атаке.
Алвес после перехвата протащил мяч к штрафной, развернулся и пробил — мяч после рикошета по дуге прилетел в руки Максименко.
Статистика ударов: 3(3) — 1(1)! И 3:1 на табло! Видели когда-нибудь такое?
ГООООООООООООООООООООЛ! Жедсон Фернандеш — 3:1! Еще один корнер заработал «Спартак», Литвинов после подачи сделал скидку точно на дальнюю штангу, откуда Фернандеш без проблем переправил ногой в ближнюю девятку!
Удара после хлесткой подачи в штрафную с угла поля не последовало.
«Спартак» рванул в атаку и заработал угловой.
ГОООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 3:0! Что творится с обороной красно-белых? Сами себе привезли момент. Литвинов вроде выбил в подкате, но мяч попал к Алеррандро, который с линии штрафной то ли ударил, то ли что, но получился пас во вратарскую на Кругового, который в касание переправил в угол!
Подача Мойзеса в штрафную «Спартака» — за лицевую линию.
«Спартак» пытается прийти в себя, но пока ничего не получается у красно-белых.
ГООООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 2:0! В девятку пробил Обляков. Угадал Максименко, но не допрыгнул.
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «СПАРТАКА»! Жедсон сфолил в штрафной, хотя Алеррандро из нее выходил. Очень спорный момент.
Интересно, где был фол — за штрафной или в ней?
Чистякова позвали к монитору! Рекомендуют назначить пенальти!
ЦСКА продолжает идти вперед, зарабатывает штрафной на фланге, но VAR еще и проверяет момент на пенальти в ворота «Спартака»!
Поучаствовавший в голевой атаке предголевым пасом на Кругового Тамерлан Мусаев получил травму и уже заменен! Алеррандро вышел!
ГОООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Глебов — 1:0! Глебов отбором в подкате в центре начал атаку, Обляков сделал диагональ на 50 метров, дальше была подача Кругового и удар ворвавшегося в свободную зону Глебова в упор! Офсайда не было, а гол есть!
В борьбе проходят первые минуты. Спартаковцы побольше с мячом.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во главе.
А вот стартовый состав «Спартака» от Деяна Станковича:
Максименко, Джику, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини:
Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Гаич, Круговой, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Мусаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 11-го тура РПЛ в Дерби Всея Руси ЦСКА принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.