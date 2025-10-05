Перерыв

Огненный первый тайм. ЦСКА начал так, что, казалось, отправил «Спартак» в нокаут. Но даже после трех пропущенных красно-белые не раскисли, смогли собраться, отквитали один гол и, при доле везения, вообще могли бы даже сравнять. Однако на последнем рубеже у ЦСКА Акинфеев. 3:1 к перерыву, но кажется, что еще далеко не все ясно в этом матче. Ждем вторую половину.