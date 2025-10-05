На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Огненное дерби: ЦСКА обыгрывает «Спартак» в РПЛ. LIVE

РПЛ. 11-й тур. ЦСКА — «Спартак». ОНЛАЙН

Владимир Астапкович/РИА Новости
В матче 11-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА в столичном дерби принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
2-й тайм
05 октября 16:30
ЦСКА
Москва, Россия
5' Глебов
12' Обляков
18' Круговой
3 : 1
Спартак М
Москва, Россия
21' Фернандеш
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм

5' Глебов

12' Обляков

18' Круговой

39' Дивеев

21' Фернандеш

33' Джику

2-й тайм

47' Виктор

53'

Высокие скорости и практически нет пауз в игре на старте второй половины.

50'

«Спартак» держит мяч и готовит позиционное наступление.

48'

После хорошей подачи Барко Гайич буквально снял в воздухе мяч с головы Гарсии.

46'

У «Спартака» вместо Маркиньоса и вышли Игорь Дмитриев и Ливай Гарсия.

47'

Прошел у «Спартака» пас в правый полуфланг за спины защитникам, и Жоао Виктор руками завалил Угальде — опасный штрафной и желтая карточка.

46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Огненный первый тайм. ЦСКА начал так, что, казалось, отправил «Спартак» в нокаут. Но даже после трех пропущенных красно-белые не раскисли, смогли собраться, отквитали один гол и, при доле везения, вообще могли бы даже сравнять. Однако на последнем рубеже у ЦСКА Акинфеев. 3:1 к перерыву, но кажется, что еще далеко не все ясно в этом матче. Ждем вторую половину.

Александр Вильф/РИА Новости
45+7'

Свисток на перерыв.

45+5'

Обляков подал штрафной с левого фланга, Алвес зацепился за мяч у границы штрафной, но в итоге сфолил, попав рукой в лицо Жедсону.

45+4'

Очень интенсивный футбол. ЦСКА сейчас наконец отодвинул игру от своих ворот, а то давление «Спартака» становилось слишком мощным.

45+1'

Шесть минут добавлено к насыщенному первому тайму.

45'

Акинфеев! В прыжке поймал удар Жедсона с линии штрафной низом в угол!

44'

Опасно! После перехвата Жедсона Солари ворвался в штрафную, кинул мяч между двумя защитниками и упал, но фола не было! И VAR это подтвердил!

41'

ЦСКА забил гол! Однако после просмотра VAR он был отменен — Иван Обляков подыграл себе рукой в процессе! Очень недоволен игрок ЦСКА.

38'

Игорь Дивеев получил желтую карточку за фол в центре поля.

36'

Первый угловой в матче от ЦСКА ни к чему не привел.

33'

Поддавливает «Спартак» в эти минуты.

30'

АКИНФЕЕВ! Максименко пасом через все поле вывел Солари на чистый выход один на один с Акинфеевым, но голкипер ЦСКА в классном прыжке потащил из дальнего угла!

28'

Кипят страсти. Очень много борьбы и мелких фолов, срывающих атаки.

26'

Жедсон едва не замкнул подачу Маркиньоса, но Мойзес все же снял на угловой, а тот закончился фолом Джику в атаке.

25'

Алвес после перехвата протащил мяч к штрафной, развернулся и пробил — мяч после рикошета по дуге прилетел в руки Максименко.

23'

Статистика ударов: 3(3) — 1(1)! И 3:1 на табло! Видели когда-нибудь такое?

21'

ГООООООООООООООООООООЛ! Жедсон Фернандеш — 3:1! Еще один корнер заработал «Спартак», Литвинов после подачи сделал скидку точно на дальнюю штангу, откуда Фернандеш без проблем переправил ногой в ближнюю девятку!

21'

Удара после хлесткой подачи в штрафную с угла поля не последовало.

20'

«Спартак» рванул в атаку и заработал угловой.

18'

ГОООООООООООООООООООЛ! Данил Круговой — 3:0! Что творится с обороной красно-белых? Сами себе привезли момент. Литвинов вроде выбил в подкате, но мяч попал к Алеррандро, который с линии штрафной то ли ударил, то ли что, но получился пас во вратарскую на Кругового, который в касание переправил в угол!

close
Владимир Астапкович/РИА Новости
15'

Подача Мойзеса в штрафную «Спартака» — за лицевую линию.

14'

«Спартак» пытается прийти в себя, но пока ничего не получается у красно-белых.

12'

ГООООООООООООООООООЛ! Иван Обляков — 2:0! В девятку пробил Обляков. Угадал Максименко, но не допрыгнул.

11'

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА «СПАРТАКА»! Жедсон сфолил в штрафной, хотя Алеррандро из нее выходил. Очень спорный момент.

11'

Интересно, где был фол — за штрафной или в ней?

10'

Чистякова позвали к монитору! Рекомендуют назначить пенальти!

9'

ЦСКА продолжает идти вперед, зарабатывает штрафной на фланге, но VAR еще и проверяет момент на пенальти в ворота «Спартака»!

7'

Поучаствовавший в голевой атаке предголевым пасом на Кругового Тамерлан Мусаев получил травму и уже заменен! Алеррандро вышел!

5'

ГОООООООООООООООООООООЛ! Кирилл Глебов — 1:0! Глебов отбором в подкате в центре начал атаку, Обляков сделал диагональ на 50 метров, дальше была подача Кругового и удар ворвавшегося в свободную зону Глебова в упор! Офсайда не было, а гол есть!

3'

В борьбе проходят первые минуты. Спартаковцы побольше с мячом.

1'

Поееееееехали! Матч начался.

16:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Артемом Чистяковым из Азова (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) во главе.

16:25

А вот стартовый состав «Спартака» от Деяна Станковича:

Максименко, Джику, Бабич, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.

16:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер ЦСКА Фабио Челестини:

Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Гаич, Круговой, Алвес, Обляков, Кисляк, Глебов, Мусаев.

16:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В центральном матче 11-го тура РПЛ в Дерби Всея Руси ЦСКА принимает «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

