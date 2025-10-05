05 октября 2025, 14:15 Обновлено: 05 октября 2025, 14:23 Спорт Размер текста А А А Голодные игры на выживание: «Сочи» сражается с «Пари НН». LIVE Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Сочи» — «Пари НН». ОНЛАЙН Стефан Браун

В матче 11-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Пари НН». Обе команды занимают последние строчки в таблице и борются за право остаться в высшем дивизионе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур 1-й тайм 05 октября 14:15 Сочи Сочи, Россия 0 : 0 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия Стадион «Фишт», Сочи, Россия