На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Голодные игры на выживание: «Сочи» сражается с «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Сочи» — «Пари НН». ОНЛАЙН

close
Telegram-канал «ФК Пари Нижний Новгород»
В матче 11-го тура чемпионата России «Сочи» принимает «Пари НН». Обе команды занимают последние строчки в таблице и борются за право остаться в высшем дивизионе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
1-й тайм
05 октября 14:15
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

«Пари НН» заработал угловой. Ивлев исполнил подачу в центр штрафной, но защитник «Сочи» Солдатенков оказался первым на мяче.

'19

Ильин прострелил в штрафную «Пари НН», но прямо на игрока соперника.

'17

Босельи случайно попал локтем по лицу защитнику «Сочи» Стоичу, который подбежал к нему со спины. Арбитр не стал давать желтую карточку.

'15

20-летний полузащитник «Пари НН» Смелов попытался отдать пас на фланг Царукяну, но получилось слишком сильно: мяч вылетел за боковую.

'13

Защитник «Пари НН» Пигас забросил мяч в штрафную соперника, где Царукян попытался принять мяч грудью, но получилось плохо. В итоге голкипер «Сочи» Дюпин забрал мяч себе.

'11

«Сочи» заработал угловой. Зиньковский исполнил подачу на дальнюю штангу, где Солдатенков пробил головой, но неточно — мяч ушел за лицевую.

'9

Игроки «Пари НН» пытаются владеть мячом и разыгрывать позиционные атаки, а сочинцы высоко прессингуют и всячески стараются этому помешать (весьма успешно).

'7

Солдатенков исполнил длинный заброс к штрафной «Пари НН» на Ильина, но тот оказался в офсайде.

'5

Нападающий «Пари НН» Босельи получил по ногам от Мухина, когда пытался разогнать атаку. Судья свистнул фол.

'3

Полузащитник «Сочи» Мухин перехватил мяч на чужой половине поля и отдал передачу на нападающего Ильина, но тот слишком завозился с ударом и попал под прессинг защитника «Пари НН».

'1

Матч начался!

14:10

Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ивлев, Царукян, Босельи, Олусегун.

14:05

Стартовый состав «Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Стоич, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Мухин, Ежов, Зиньковский, Комано, Ильин.

14:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Сочи» принимает «Пари НН» в матче 11-го тура РПЛ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами