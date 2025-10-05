«Пари НН» заработал угловой. Ивлев исполнил подачу в центр штрафной, но защитник «Сочи» Солдатенков оказался первым на мяче.
Ильин прострелил в штрафную «Пари НН», но прямо на игрока соперника.
Босельи случайно попал локтем по лицу защитнику «Сочи» Стоичу, который подбежал к нему со спины. Арбитр не стал давать желтую карточку.
20-летний полузащитник «Пари НН» Смелов попытался отдать пас на фланг Царукяну, но получилось слишком сильно: мяч вылетел за боковую.
Защитник «Пари НН» Пигас забросил мяч в штрафную соперника, где Царукян попытался принять мяч грудью, но получилось плохо. В итоге голкипер «Сочи» Дюпин забрал мяч себе.
«Сочи» заработал угловой. Зиньковский исполнил подачу на дальнюю штангу, где Солдатенков пробил головой, но неточно — мяч ушел за лицевую.
Игроки «Пари НН» пытаются владеть мячом и разыгрывать позиционные атаки, а сочинцы высоко прессингуют и всячески стараются этому помешать (весьма успешно).
Солдатенков исполнил длинный заброс к штрафной «Пари НН» на Ильина, но тот оказался в офсайде.
Нападающий «Пари НН» Босельи получил по ногам от Мухина, когда пытался разогнать атаку. Судья свистнул фол.
Полузащитник «Сочи» Мухин перехватил мяч на чужой половине поля и отдал передачу на нападающего Ильина, но тот слишком завозился с ударом и попал под прессинг защитника «Пари НН».
Матч начался!
Стартовый состав «Пари НН»: Медведев, Александров, Коледин, Крашевский, Карич, Пигас, Смелов, Ивлев, Царукян, Босельи, Олусегун.
Стартовый состав «Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Стоич, Аттийят-аллах, Волков, Сааведра, Мухин, Ежов, Зиньковский, Комано, Ильин.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Сочи» принимает «Пари НН» в матче 11-го тура РПЛ.