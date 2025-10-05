На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роналдо гостит на Урале: «Оренбург» сражается с «Ростовом». LIVE

Футбол. РПЛ. 11-й тур. «Оренбург» — «Ростов». ОНЛАЙН

Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче 11-го тура чемпионата России «Оренбург» принимает «Ростов» во главе с бразильским нападающим Роналдо. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
2-й тайм
05 октября 12:00
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

6' Поройков

16' Татаев

32' Сако

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+1

Первый тайм завершен! Команды обменялись отличными моментами, но счет пока не открыли. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей.

'45

Арбитр компенсировал одну минуту.

'44

Кучаев отдал пас на Щетинина в штрафной «Оренбурга», но тот оказался в офсайде.

'42

«Оренбург» заработал опасный «стандарт» возле чужой штрафной, и Рыбчинский нанес прямой удар по воротам, но сильно выше перекладины.

'40

Момент! Щетинин здорово навесил на ближнюю штангу, где Мохеби пробил головой в упор, но вратарь «Оренбурга» Овсянников в прыжке отразил мяч в сторону!

'39

Оренбуржцы владеют мячом, но не могут пробиться в штрафную «Ростова», который очень плотно обороняется.

'37

Вахания сбил с ног Поройкова и с нарушением правил остановил атаку «Оренбурга». Хозяева поля разыграли мяч с этого «стандарта», а затем последовал неточный заброс вперед.

'35

Оренбуржцы провели долгую позиционную атаку, но войти в штрафную «Ростова» так и не смогли и потеряли мяч.

'33

Защитник «Ростова» Умар Сако грубо завалил на газон Савельева и получил желтую карточку.

'32

Рыбчинский подал с углового в штрафную «Ростова», но защитники уверенно отбились.

'30

Защитник «Оренбурга» Хотулев нанес мощный удар низом с дальней дистанции, но Чистяков заблокировал мяч!

'28

Оренбуржцы разыграли мяч с углового, а затем организовали навес в штрафную. Все закончилось ударом с нескольких метров, но выше ворот!

'26

Опасно! Поройков исполнил подачу на дальнюю штангу, а Зотов здорово скинул мяч головой во вратарскую «Ростова» на Алешандре Жесуса, и тот нанес удар в ближний угол, но Чистяков заблокировал этот выстрел в подкате!

'24

Защитник «Ростова» Чистяков попал рукой по лицу нападающему «Оренбурга» Савельеву в борьбе за мяч. Арбитр не стал давать желтую карточку — пожалел.

'22

«Ростов» заработал угловой. Щетинин подал на дальнюю штангу, где находился Мелехин, но от него мяч отскочил за лицевую.

'20

Камилов исполнил проникающий пас в штрафную «Ростова», но Алешандре Жезус не понял его намерения и не побежал за мячом.

'18

Щетинин подал во вратарскую «Оренбурга», но Татаев выиграл борьбу за мяч и вынес его подальше.

'16

Защитник «Оренбурга» Татаев схватил руками Голенкова и не дал ему развить атаку «Ростова», за что получил желтую карточку.

'16

Мохеби нанес дальний удар по воротам «Оренбурга», но мяч пролетел над перекладиной!

'14

Опасно! Кучаев влетел в штрафную «Оренбурга» и готовился нанести удар с 11-метровой отметки, но Касимов успел в последний момент выбить мяч у него из-под ног.

'12

Рыбчинский исполнил подачу в центр штрафной «Ростова», но Ятимов грамотно вышел из ворот и забрал мяч.

'10

«Оренбург» заработал два угловых подряд, но ростовчане уверенно отбились от навесов.

'8

Щетинин исполнил подачу на дальний угол в штрафную «Оренбурга», но нападающий Голенков нарушил правила в атаке.

'6

Защитник «Оренбурга» Поройков завалил на газон Мохеби и получил желтую карточку.

'4

Алешандре Жезус здорово прошел с мячом до штрафной «Ростова», но удар по воротам не удался — он попал в соперника.

'3

Роналдо заработал фол на правом фланге. Щетинин навесил с этого «стандарта» в штрафную «Оренбурга», но защитники справились.

'1

«Оренбург» очень бодро начал этот матч: Рыбчинский исполнил проникающий пас в штрафную «Ростова», где Алешандре Жезус исполнил навес во вратарскую. Ятимов сумел в прыжке поймать мяч, но не сразу зафиксировал его в руках, чем заставил понервничать своих защитников.

'1

Матч начался!

11:55

Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Мелехин, Прохин, Вахания, Чистяков, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

11:50

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Поройков, Хотулев, Татаев, Зотов, Касимов, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Алешандре.

11:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Оренбург» принимает «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.

