Первый тайм завершен! Команды обменялись отличными моментами, но счет пока не открыли. С нетерпением ждем второго тайма и забитых мячей.
Арбитр компенсировал одну минуту.
Кучаев отдал пас на Щетинина в штрафной «Оренбурга», но тот оказался в офсайде.
«Оренбург» заработал опасный «стандарт» возле чужой штрафной, и Рыбчинский нанес прямой удар по воротам, но сильно выше перекладины.
Момент! Щетинин здорово навесил на ближнюю штангу, где Мохеби пробил головой в упор, но вратарь «Оренбурга» Овсянников в прыжке отразил мяч в сторону!
Оренбуржцы владеют мячом, но не могут пробиться в штрафную «Ростова», который очень плотно обороняется.
Вахания сбил с ног Поройкова и с нарушением правил остановил атаку «Оренбурга». Хозяева поля разыграли мяч с этого «стандарта», а затем последовал неточный заброс вперед.
Оренбуржцы провели долгую позиционную атаку, но войти в штрафную «Ростова» так и не смогли и потеряли мяч.
Защитник «Ростова» Умар Сако грубо завалил на газон Савельева и получил желтую карточку.
Рыбчинский подал с углового в штрафную «Ростова», но защитники уверенно отбились.
Защитник «Оренбурга» Хотулев нанес мощный удар низом с дальней дистанции, но Чистяков заблокировал мяч!
Оренбуржцы разыграли мяч с углового, а затем организовали навес в штрафную. Все закончилось ударом с нескольких метров, но выше ворот!
Опасно! Поройков исполнил подачу на дальнюю штангу, а Зотов здорово скинул мяч головой во вратарскую «Ростова» на Алешандре Жесуса, и тот нанес удар в ближний угол, но Чистяков заблокировал этот выстрел в подкате!
Защитник «Ростова» Чистяков попал рукой по лицу нападающему «Оренбурга» Савельеву в борьбе за мяч. Арбитр не стал давать желтую карточку — пожалел.
«Ростов» заработал угловой. Щетинин подал на дальнюю штангу, где находился Мелехин, но от него мяч отскочил за лицевую.
Камилов исполнил проникающий пас в штрафную «Ростова», но Алешандре Жезус не понял его намерения и не побежал за мячом.
Щетинин подал во вратарскую «Оренбурга», но Татаев выиграл борьбу за мяч и вынес его подальше.
Защитник «Оренбурга» Татаев схватил руками Голенкова и не дал ему развить атаку «Ростова», за что получил желтую карточку.
Мохеби нанес дальний удар по воротам «Оренбурга», но мяч пролетел над перекладиной!
Опасно! Кучаев влетел в штрафную «Оренбурга» и готовился нанести удар с 11-метровой отметки, но Касимов успел в последний момент выбить мяч у него из-под ног.
Рыбчинский исполнил подачу в центр штрафной «Ростова», но Ятимов грамотно вышел из ворот и забрал мяч.
«Оренбург» заработал два угловых подряд, но ростовчане уверенно отбились от навесов.
Щетинин исполнил подачу на дальний угол в штрафную «Оренбурга», но нападающий Голенков нарушил правила в атаке.
Защитник «Оренбурга» Поройков завалил на газон Мохеби и получил желтую карточку.
Алешандре Жезус здорово прошел с мячом до штрафной «Ростова», но удар по воротам не удался — он попал в соперника.
Роналдо заработал фол на правом фланге. Щетинин навесил с этого «стандарта» в штрафную «Оренбурга», но защитники справились.
«Оренбург» очень бодро начал этот матч: Рыбчинский исполнил проникающий пас в штрафную «Ростова», где Алешандре Жезус исполнил навес во вратарскую. Ятимов сумел в прыжке поймать мяч, но не сразу зафиксировал его в руках, чем заставил понервничать своих защитников.
Матч начался!
Стартовый состав «Ростова»: Ятимов, Сако, Мелехин, Прохин, Вахания, Чистяков, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.
Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Поройков, Хотулев, Татаев, Зотов, Касимов, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Алешандре.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Оренбург» принимает «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.