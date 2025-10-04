А теперь Лунев спасает «Динамо» после удара Батракова! Что-то невероятное сегодня происходит на «ВТБ Арене», шикарный футбол!!!
Как разогнались бело-голубые!!! Зайнутдинов великолепно забросил из глубины, Маухуб подхватил мяч, отдал Касересу, тот навесил в штрафную, Сергеев сделал передачу пяткой и Бителло пробил в противоход Митрюшкину!
ГОЛ!!!
Все-таки героических усилий Митрюшкина не хватило: мяч полностью пересек линию ворот!!! Какая игра!
ГОЛ!!!
Это что-то невозможное!!! Навал устроили динамовцы, и Митрюшкин умудрился отбить еще один удар Сергеева в упор, а затем с ленточки вынес мяч — но вынес ли? VAR внимательно проверяет эпизод, чтобы понять, полностью ли пересек мяч линию после попытки Сергеева ударить головой фактически из положения лежа!!!
В эти минуты «Динамо» уже в полном порядке, теперь «Локо» с огромным трудом сдерживает напор хозяев.
Сергеев переиграл Митрюшкина и с острого угла пробил в пустые ворота — успел Сильянов вынести!!!
Какой сейв!!! Сейвище выполняет Митрюшкин!!! Маухуб вырезал идеальную передачу на Сергеева, тот в касание мощно пробил, и Митрюшкин с двух метров умудрился среагировать и рукой отбить мяч!!!
Касерес в чужой штрафной подработал мяч под удар и пробил над перекладиной.
Пришли в себя хозяева после быстрого гола, сейчас игра идет на встречных курсах. Но все же «Локо» более активен в атаке.
Сергеев пытался принять передачу в чужой штрафной, но мяч попал ему в руку.
Шанс у «Динамо»! Маухуб поборолся, обокрал на фланге соперника, вошел в штрафную и плотно пробил — Митрюшкин парировал!
Номинальные гости получили стандарт, мяч заметался по штрафной после навеса, и с трудом бело-голубые отбились.
Динамовцы тоже в недоумении от такого дебюта. Пока они засели на своей половине поля.
Вот это начало! «Локо» забивает на 36-й секунде!!! Воробьев от края штрафной покатил на Пруцева, и арендованный у «Спартака» полузащитник отправил мяч точно в нижний угол! Валерий Карпин в шоке.
ГОЛ!!!
Игра началась! Главный судья — Кирилл Левников.
«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.
«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Погостнов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.
Матч начнется в 19:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет трансляцию московского дерби между «Динамо» и «Локомотивом».