Первое дерби тура из двух: «Динамо» принимает «Локомотив». LIVE

Футбол. РПЛ, 11 тур. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

Владимир Федоренко/РИА Новости
Субботнюю программу 11 тура РПЛ закрывает московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо» — первое в этом туре накануне встречи ЦСКА и «Спартака». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
1-й тайм
04 октября 19:45
Динамо М
Москва, Россия
22' Сергеев
27' Бителло
2 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
1' Пруцев
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

22' Сергеев 27' Бителло

1' Пруцев

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'29

А теперь Лунев спасает «Динамо» после удара Батракова! Что-то невероятное сегодня происходит на «ВТБ Арене», шикарный футбол!!!

'28

Как разогнались бело-голубые!!! Зайнутдинов великолепно забросил из глубины, Маухуб подхватил мяч, отдал Касересу, тот навесил в штрафную, Сергеев сделал передачу пяткой и Бителло пробил в противоход Митрюшкину!

'27

ГОЛ!!!

'25

Все-таки героических усилий Митрюшкина не хватило: мяч полностью пересек линию ворот!!! Какая игра!

'24

ГОЛ!!!

'23

Это что-то невозможное!!! Навал устроили динамовцы, и Митрюшкин умудрился отбить еще один удар Сергеева в упор, а затем с ленточки вынес мяч — но вынес ли? VAR внимательно проверяет эпизод, чтобы понять, полностью ли пересек мяч линию после попытки Сергеева ударить головой фактически из положения лежа!!!

'21

В эти минуты «Динамо» уже в полном порядке, теперь «Локо» с огромным трудом сдерживает напор хозяев.

'20

Сергеев переиграл Митрюшкина и с острого угла пробил в пустые ворота — успел Сильянов вынести!!!

'17

Какой сейв!!! Сейвище выполняет Митрюшкин!!! Маухуб вырезал идеальную передачу на Сергеева, тот в касание мощно пробил, и Митрюшкин с двух метров умудрился среагировать и рукой отбить мяч!!!

'16

Касерес в чужой штрафной подработал мяч под удар и пробил над перекладиной.

'12

Пришли в себя хозяева после быстрого гола, сейчас игра идет на встречных курсах. Но все же «Локо» более активен в атаке.

'9

Сергеев пытался принять передачу в чужой штрафной, но мяч попал ему в руку.

'7

Шанс у «Динамо»! Маухуб поборолся, обокрал на фланге соперника, вошел в штрафную и плотно пробил — Митрюшкин парировал!

'6

Номинальные гости получили стандарт, мяч заметался по штрафной после навеса, и с трудом бело-голубые отбились.

'5

Динамовцы тоже в недоумении от такого дебюта. Пока они засели на своей половине поля.

'2

Вот это начало! «Локо» забивает на 36-й секунде!!! Воробьев от края штрафной покатил на Пруцева, и арендованный у «Спартака» полузащитник отправил мяч точно в нижний угол! Валерий Карпин в шоке.

'1

ГОЛ!!!

'1

Игра началась! Главный судья — Кирилл Левников.

19:40

«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Маухуб, Сергеев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Погостнов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьев, Руденко.

19:35

Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

19:30

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет трансляцию московского дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

