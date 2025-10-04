Команды отправляются в раздевалки. Очень драйвовый и зажигательный первый тайм они выдали. При этом было немало грубостей со стороны игроков обеих команд. А ведет пока что «Краснодар» — класс сказывается.
И еще один фол в штрафной «Краснодара», но — уже со стороны гостей.
К слову, пять минут добавлено.
Это не день Мелкадзе! Бесхитростно он пробил чуть правее центра, а Агкацев угадал и парировал!!!
Пенальти в ворота «Краснодара»! Оласа срубил в своей штрафной Касинтуру!
Продолжает игру защитник «быков».
Снова врачи на поле, в этот раз пострадал Оласа.
Батчи подстроился под проникающий пас Сперцяна, а вот выбрать позицию для удара не смог.
Коста выпрыгнул выше всех при подаче Сперцяна с углового и головой вколотил мяч в сетку ворот Шелии!
ГОЛ!!!
Жубал меняет травмированного одноклубника.
Носилки появляются на поле, и медицинский кар. Тормена пришёл в себя после столкновения со штангой, но затем вновь сел на газон в центре поля. Он не сможет продолжить игру.
Как сейчас не забил Мелкадзе! Он подработал себе мяч, вошел в чужую штрафную, обыграл Агкацева и пробил в пустой угол — в последний момент в отчаянном подкате мяч успел заблокировать Тормена. При этом он сильно врезался бедром в штангу и не может подняться — ему оказывают помощь.
Гандри отмахнулся от Сперцяна и попал ему в лицо. За капитана агрессивно вступился Оласа и получил «горчичник». Впрочем, и игрок «Ахмата» тоже не обошелся без предупреждения.
Но как же хорош Кордоба, какой голасо зарядил! Он принял мяч на углу штрафной после вброса из аута, сместился и неотразимо пробил в дальнюю девятку! Вот вам и преимущество «Ахмата»...
ГОЛ!!!
Очень хорош «Ахмат» на старте матча, пока давят они действующего чемпиона.
Какой шанс у Гандри! Он пробил головой после навеса Садулаева — в сантиметрах над перекладиной пролетел мяч!
Сперцян оказался первым на мяче после навеса Исмаэла и не позволил Гандри создать остроту.
Касинтура пробил из пределов штрафной — мяч попал в руку Косте. Но она была прижата к телу.
Активно начали гости и уже в дебюте встречи заработал угловой. Тормена вынес мяч после подачи Садулаева.
Поехали! Главный арбитр — Инал Танашев.
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа, Кривцов, Дуглас Аугусто, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.
«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.
Матч начнется в 17:30 мск.
