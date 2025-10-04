На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Вернуть лидерство: «Краснодар» принимает «Ахмат». LIVE

Футбол. РПЛ, 11 тур. «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный). ОНЛАЙН

close
ФК «Краснодар»
«Краснодар», на одно очко отстающий от лидирующего в турнирной таблице ЦСКА, постарается вернуть первое место. Для этого необходимо дома обыгрывать неуступчивый «Ахмат» Станислава Черчесова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 11-й тур
2-й тайм
04 октября 17:30
Краснодар
Краснодар, Россия
15' Кордоба
31' Коста
2 : 0
Ахмат
Грозный, Россия
Стадион «Ozon Арена», Краснодар, Россия
1-й тайм

15' Кордоба

31' Коста

18' Силва

2-й тайм

51' Ленини

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Команды отправляются в раздевалки. Очень драйвовый и зажигательный первый тайм они выдали. При этом было немало грубостей со стороны игроков обеих команд. А ведет пока что «Краснодар» — класс сказывается.

'45+2

И еще один фол в штрафной «Краснодара», но — уже со стороны гостей.

'45+1

К слову, пять минут добавлено.

'45+1

Это не день Мелкадзе! Бесхитростно он пробил чуть правее центра, а Агкацев угадал и парировал!!!

'44

Пенальти в ворота «Краснодара»! Оласа срубил в своей штрафной Касинтуру!

'41

Продолжает игру защитник «быков».

'39

Снова врачи на поле, в этот раз пострадал Оласа.

'35

Батчи подстроился под проникающий пас Сперцяна, а вот выбрать позицию для удара не смог.

'32

Коста выпрыгнул выше всех при подаче Сперцяна с углового и головой вколотил мяч в сетку ворот Шелии!

'31

ГОЛ!!!

'30

Жубал меняет травмированного одноклубника.

'27

Носилки появляются на поле, и медицинский кар. Тормена пришёл в себя после столкновения со штангой, но затем вновь сел на газон в центре поля. Он не сможет продолжить игру.

'22

Как сейчас не забил Мелкадзе! Он подработал себе мяч, вошел в чужую штрафную, обыграл Агкацева и пробил в пустой угол — в последний момент в отчаянном подкате мяч успел заблокировать Тормена. При этом он сильно врезался бедром в штангу и не может подняться — ему оказывают помощь.

'18

Гандри отмахнулся от Сперцяна и попал ему в лицо. За капитана агрессивно вступился Оласа и получил «горчичник». Впрочем, и игрок «Ахмата» тоже не обошелся без предупреждения.

'16

Но как же хорош Кордоба, какой голасо зарядил! Он принял мяч на углу штрафной после вброса из аута, сместился и неотразимо пробил в дальнюю девятку! Вот вам и преимущество «Ахмата»...

'15

ГОЛ!!!

'12

Очень хорош «Ахмат» на старте матча, пока давят они действующего чемпиона.

'10

Какой шанс у Гандри! Он пробил головой после навеса Садулаева — в сантиметрах над перекладиной пролетел мяч!

'8

Сперцян оказался первым на мяче после навеса Исмаэла и не позволил Гандри создать остроту.

'4

Касинтура пробил из пределов штрафной — мяч попал в руку Косте. Но она была прижата к телу.

'2

Активно начали гости и уже в дебюте встречи заработал угловой. Тормена вынес мяч после подачи Садулаева.

'1

Поехали! Главный арбитр — Инал Танашев.

17:25

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Тормена, Диего Коста, Оласа, Кривцов, Дуглас Аугусто, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Ндонг, Сидоров, Келиано, Исмаэл Силва, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе.

17:20

Матч начнется в 17:30 мск.

17:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча между «Краснодаром» и «Ахматом».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами