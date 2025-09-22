На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Испытание для Осинькина: «Сочи» принимает ЦСКА. LIVE

Футбол. РПЛ, 9 тур. «Сочи» — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

close
Александр Вильф/РИА Новости
Аутсайдер РПЛ «Сочи», до сих пор имевший лишь один балл в активе, дома играет с ЦСКА, который в случае победы вернется на второе место. Черноморцам пока не помогает даже приход в команду опытного наставника Игоря Осинькина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур
Матч не начался
22 сентября 19:00
Сочи
Сочи, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Фишт», Сочи, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:45

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Сочи» дома играет с ЦСКА в рамках 9 тура РПЛ.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами