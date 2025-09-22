22 сентября 2025, 19:00 Обновлено: 22 сентября 2025, 18:03 Спорт Размер текста А А А Испытание для Осинькина: «Сочи» принимает ЦСКА. LIVE Футбол. РПЛ, 9 тур. «Сочи» — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Александр Вильф/РИА Новости

Аутсайдер РПЛ «Сочи», до сих пор имевший лишь один балл в активе, дома играет с ЦСКА, который в случае победы вернется на второе место. Черноморцам пока не помогает даже приход в команду опытного наставника Игоря Осинькина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур Матч не начался 22 сентября 19:00 Сочи Сочи, Россия 0 : 0 ЦСКА Москва, Россия Стадион «Фишт», Сочи, Россия