«Балтика» высоко поддавливает ростовчан, максимально затрудняя им выход из обороны.
Неточный дальний удар Николая Титкова по воротам «Ростова».
Корнер был подан на ближнюю штангу, где подбор остался за балтийцами, которые едва не организовали быструю контратаку.
Подача с левого фланга в штрафную «Балтики» не привела к удару, но закончилась угловым.
Илья Петров шикарно закинул мяч передачей в штрафную, даже на границу вратарской на Хиля, а бомбардир «Балтики» толком не попал по мячу с лета, лишь чиркнув его ногой.
Теперь Бевеев бросил в штрафную «Ростова» из-за боковой, но и тут до удара не дошло.
«Ростов» в стиле «Балтики» бросает аут в чужую штрафную, но там гости проигрывают борьбу в воздухе.
Поеееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Евгением Булановым из Саранска во главе.
А вот стартовый состав «Ростова» от Джонатана Альбы:
Ятимов, Мелехин, Семенчук, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев:
Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Хиль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги встречаются калининградская «Балтика» и «Ростов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.