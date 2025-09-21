На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Битва за верхнюю часть таблицы: «Спартак» принимает «Крылья Советов». LIVE

РПЛ. 9-й тур. «Спартак» — «Крылья Советов». ОНЛАЙН

Александр Вильф/РИА Новости
В матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов». У обеих команд по 12 очков. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур
Перерыв
21 сентября 14:30
Спартак М
Москва, Россия
0 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
6' Игнатенко
Стадион «Лукойл Арена», Москва, Россия
1-й тайм

6' Игнатенко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Не самый яркий первый тайм, в начале которого «Крылья» разжались результативной контратакой. «Спартак» заиграл по-настоящему лишь в конце, но Песьяков потащил самарцев после удара Мартинса. 7(2) — 3(1) по ударам, 68% на 32% по владению. Ждем вторую половину.

45+3'

Свисток на перерыв.

45+2'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Заблокировали самарские защитники пушечный удар с линии штрафной после подачи углового.

44'

Солари протащил по правому флангу, после прострела случились несколько рикошетов, мяч отскочил к Мартинсу, чей удар с разворота в упор был заблокирован. Но Солари навесил в штрафную с подбора, и тот же Мартинс пробил головой, но Песьяков потащил из угла в прыжке!

42'

Вязнут команды в оборонительных построениях друг друга.

39'

Маркиньос долго готовил дальний удар, но попал все равно в Божина.

37'

Вместо Олега Рябчука и Даниила Денисова на поле вышели Пабло Солари и Игорь Дмитриев.

35'

У «Спартака» уже в первом тайме готовится двойная замена!

34'

Барко после прохода и в момент заблокированного удара упал в штрафной «Крыльев». Просто угловой, который ни к чему не привел.

32'

Песьяков опередил Маркиньоса после заброса в штрафную «Крыльев».

30'

Костанца отдал перед штрафной на Ахметова, который обработал и зарядил выше ворот.

28'

Без ворот идет игра уже некоторое время. «Крылья» свою позиционную атаку провели, но тоже безуспешно.

26'

Божин принял на себя мощный дальний удар Барко.

25'

Интересная подача Маркиньоса с правой ноги с правого фланга, но за лицевую.

23'

Спартаковцы много атакуют позиционно, но пока это в основном стерильное владение.

20'

Барко принял мяч слева в штрафной, на дриблинге двигался в центр, подбирая возможность для удара, но упал в борьбе с защитниками. Пенальти нет.

19'

Первый угловой «Крыльев Советов». Ахметов подал на ближнюю, Игнатенко не попал по мячу, Жедсон выбил, но недалеко, и Олейников плотно пробил с подбора — выше.

18'

Совершенно ничего пока не получается у красно-белых в атаке.

16'

Устиное предупреждение Гальдамесу за фол против Барко. Пока не достает карточки Левников.

14'

Барко подал очередной угловой, но Иванисеня снял воздух.

12'

Штрафной пробил Ливай Гарсия, но угодил в стенку.

11'

Фолом на Барко закончилась позиционная атака красно-белых. Полежал аргентинец, но уже поднялся. Точка ударная.

9'

«Спартак» заработал и разыграл угловой, но ни к чему интересному это не привело.

6'

ГООООООООООООООООООООООООЛ! Владимир Игнатенко — 0:1! Стремительная контратака самарцев, в которой мяч перевели на правый фланг, Олейников оттуда идеально подал, а Игнатенко головой, опередив Джику, пробил в дальний угол! Максименко не выручил.

4'

Первый угловой заработали красно-белые, но Джику и Литвинов помешали друг другу ударить после навеса Барко.

3'

«Спартак» начинает с позиционных атак.

1'

Поеееехали! Матч начался.

14:30

Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга во главе.

14:25

А вот стартовый состав «Крыльев Советов» от Магомеда Адиева:

Песьяков, Гальдамес, Ороз, Божин, Лепский, Рассказов, Иванисеня, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.

14:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Деян Станкович:

Максименко, Рябчук, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.

14:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

