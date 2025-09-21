Не самый яркий первый тайм, в начале которого «Крылья» разжались результативной контратакой. «Спартак» заиграл по-настоящему лишь в конце, но Песьяков потащил самарцев после удара Мартинса. 7(2) — 3(1) по ударам, 68% на 32% по владению. Ждем вторую половину.
Свисток на перерыв.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Заблокировали самарские защитники пушечный удар с линии штрафной после подачи углового.
Солари протащил по правому флангу, после прострела случились несколько рикошетов, мяч отскочил к Мартинсу, чей удар с разворота в упор был заблокирован. Но Солари навесил в штрафную с подбора, и тот же Мартинс пробил головой, но Песьяков потащил из угла в прыжке!
Вязнут команды в оборонительных построениях друг друга.
Маркиньос долго готовил дальний удар, но попал все равно в Божина.
Вместо Олега Рябчука и Даниила Денисова на поле вышели Пабло Солари и Игорь Дмитриев.
У «Спартака» уже в первом тайме готовится двойная замена!
Барко после прохода и в момент заблокированного удара упал в штрафной «Крыльев». Просто угловой, который ни к чему не привел.
Песьяков опередил Маркиньоса после заброса в штрафную «Крыльев».
Костанца отдал перед штрафной на Ахметова, который обработал и зарядил выше ворот.
Без ворот идет игра уже некоторое время. «Крылья» свою позиционную атаку провели, но тоже безуспешно.
Божин принял на себя мощный дальний удар Барко.
Интересная подача Маркиньоса с правой ноги с правого фланга, но за лицевую.
Спартаковцы много атакуют позиционно, но пока это в основном стерильное владение.
Барко принял мяч слева в штрафной, на дриблинге двигался в центр, подбирая возможность для удара, но упал в борьбе с защитниками. Пенальти нет.
Первый угловой «Крыльев Советов». Ахметов подал на ближнюю, Игнатенко не попал по мячу, Жедсон выбил, но недалеко, и Олейников плотно пробил с подбора — выше.
Совершенно ничего пока не получается у красно-белых в атаке.
Устиное предупреждение Гальдамесу за фол против Барко. Пока не достает карточки Левников.
Барко подал очередной угловой, но Иванисеня снял воздух.
Штрафной пробил Ливай Гарсия, но угодил в стенку.
Фолом на Барко закончилась позиционная атака красно-белых. Полежал аргентинец, но уже поднялся. Точка ударная.
«Спартак» заработал и разыграл угловой, но ни к чему интересному это не привело.
ГООООООООООООООООООООООООЛ! Владимир Игнатенко — 0:1! Стремительная контратака самарцев, в которой мяч перевели на правый фланг, Олейников оттуда идеально подал, а Игнатенко головой, опередив Джику, пробил в дальний угол! Максименко не выручил.
Первый угловой заработали красно-белые, но Джику и Литвинов помешали друг другу ударить после навеса Барко.
«Спартак» начинает с позиционных атак.
Поеееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга во главе.
А вот стартовый состав «Крыльев Советов» от Магомеда Адиева:
Песьяков, Гальдамес, Ороз, Божин, Лепский, Рассказов, Иванисеня, Костанца, Ахметов, Олейников, Игнатенко.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Спартака» Деян Станкович:
Максименко, Рябчук, Джику, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Гарсия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.