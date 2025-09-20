На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На виду у скаутов «Барсы»: «Локомотив» Батракова играет с «Динамо» Мх. LIVE

Футбол. РПЛ, 9 тур. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН

Михаил Киреев/РИА Новости
«Локомотив» на выезде играет с махачкалинским «Динамо». В основе красно-зеленых на поле выйдет 20-летний Алексей Батраков, уже ставший самым дорогим футболистом РПЛ и к которому, по данным СМИ, проявляет интерес «Барселона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур
20 сентября 19:30
Динамо Мх
Махачкала, Россия
0 : 0
Локомотив М
Москва, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
19:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча между махачкалинским «Динамо» и «Локомотивом».

