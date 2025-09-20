20 сентября 2025, 19:30 Обновлено: 20 сентября 2025, 14:01 Спорт Размер текста А А А На виду у скаутов «Барсы»: «Локомотив» Батракова играет с «Динамо» Мх. LIVE Футбол. РПЛ, 9 тур. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва). ОНЛАЙН Данила Жиляев

close Михаил Киреев/РИА Новости

«Локомотив» на выезде играет с махачкалинским «Динамо». В основе красно-зеленых на поле выйдет 20-летний Алексей Батраков, уже ставший самым дорогим футболистом РПЛ и к которому, по данным СМИ, проявляет интерес «Барселона». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 9-й тур Матч не начался 20 сентября 19:30 Динамо Мх Махачкала, Россия 0 : 0 Локомотив М Москва, Россия Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия