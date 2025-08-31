На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Борьба за лидерство: «Локомотив» обыгрывает «Крылья Советов». LIVE

Футбол. РПЛ, 7 тур. «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара). ОНЛАЙН

close
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»
«Локомотив» играет с «Крыльями Советов», красно-зеленые борются за выход на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Газета.Ru» ведет трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 7-й тур
1-й тайм
31 августа 15:45
Локомотив М
Москва, Россия
3' Воробьёв
1 : 0
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «РЖД Арена», Москва, Россия
1-й тайм

3' Воробьёв

10' Руденко

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'18

Ахметов наказан.

'16

Заблокирован прострел Ракова.

'14

Неспешно действует «Локо» и дает соперникам атаковать. Резонно: «Крылья» поднимаются выше и оставляют бреши сзади.

'11

Руденко получает предупреждение за грубую игру.

'9

После навеса в штрафную мяч отлетел в руки Лантратову.

'8

Подача — угловой.

'7

Не отсиживаются в обороне гости. Заработали они штрафной, Раков у мяча.

'4

Воробьев в 12-м матче подряд совершает результативное действие! Новичок «Локо» Пруцев от лицевой сделал передачу к 11-метровой отметке, и Воробьев в касание пробил без шансов для Песьякова!

'3

ГОЛ!!!

'1

Поехали! Главный судья — Сергей Карасев.

15:40

«Локомотив»: Лантратов, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Воробьев, Руденко.

«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Солдатенков, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Рахманович, Ахметов, Раков.

15:35

Игра начнется в 15:45 мск.

15:30

7 тур РПЛ продолжается матчем между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»!

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами