Локомотив М

Ахметов наказан.
Заблокирован прострел Ракова.
Неспешно действует «Локо» и дает соперникам атаковать. Резонно: «Крылья» поднимаются выше и оставляют бреши сзади.
Руденко получает предупреждение за грубую игру.
После навеса в штрафную мяч отлетел в руки Лантратову.
Подача — угловой.
Не отсиживаются в обороне гости. Заработали они штрафной, Раков у мяча.
Воробьев в 12-м матче подряд совершает результативное действие! Новичок «Локо» Пруцев от лицевой сделал передачу к 11-метровой отметке, и Воробьев в касание пробил без шансов для Песьякова!
ГОЛ!!!
Поехали! Главный судья — Сергей Карасев.
«Локомотив»: Лантратов, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Воробьев, Руденко.
«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Солдатенков, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Рахманович, Ахметов, Раков.
Игра начнется в 15:45 мск.
7 тур РПЛ продолжается матчем между «Локомотивом» и «Крыльями Советов»!