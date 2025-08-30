Боевой и сложный для обеих команд матч. Ситуация менялась по ходу встречи, а в итоге, пожалуй, вполне закономерная ничья. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Все — финальный свисток.
Грозненцы заблокировали удар Голенкова, а дальше случился офсайд у Комарова.
Мануэл Келиану чуть отпустил мяч, Миронов его опередил, и дальше случилось столкновение. Обоим было больно, но это вторая желтая карточка именно для полузащитника «Ахмата».
Ко второму тайму добавлено четыре минуты.
С большим преимуществом «Ростова» проходит концовка встречи, но «Ахмат» в любой момент готов разжаться контратакой.
Еще корнер ростовчан. На этот раз прямая подача и удар головой Чистякова — неточно.
Угловой заработал «Ростов». Разыграли Щетинин и Миронов, последний неудачно подал, но в итоге ростовчане забрали подбор, и в конечном счете именно Миронов приложился из-за штрафной — немного мимо ближнего угла.
Без ворот идет игра уже какое-то время, но обе команды очень стараются создать момент.
«Ростов» продолжает давить на чужой половине поля, атакуя позиционно, а без мяча высоко прессингуя.
Иван Комаров и Егор Голенков вышли вместо Мохаммада Маухуба и Тимура Сулейманова у «Ростова».
Брайан Мансилья и Мохамед Конате вышли у «Ахмата» вместо Лечи Садулаева и Георгия Мелкадзе.
ГООООООООООООООООООООЛ! Виктор Мелехин — 1:1! Засчитано взятие ворот.
VAR смотрит эпизод, но по повторам видно, что мяч пересек линию ворот!
МОМЕНТИЩЕ «Ростова»! После подачи штрафного из глубины Мелехин пробил головой. Шелия потащил, но Мелехин же на добивании с лета пробил и попал в Чистякова, который был уже в воротах...
Игра возобновилась.
Пауза на водопой.
«Ростов» заработал штрафной на левом фланге, разыграл мяч на Щетинина, а тот не смог прострелить мимо Самородова.
Щетинин продирался на дриблинге в штрафную левым полуфлангом, ушел от подката, но был чисто остановлен следующим защитником.
«Ахмат» отбил очередную серию позиционных наскоков хозяев и заработал штрафной справа на чужой половине поля. После подачи мяч заметался в штрафной, но был выбит защитниками.
Грозненцы заработали угловой на чужой половине. Садулаев подал, но защита «Ростова» справилась.
«Ахмат» вообще без мяча в эти минуты, но хозяева не форсируют территорию.
У «Ахмата» Илья Жбанов заменил Давида Семенчука.
«Ростов» владеет мячом в эти минуты. После момента Щетинина и благодаря высокому прессингу давит.
Какой прорыв к воротам «Ахмата» после потери Келиану, Щетинин догнал мяч на углу вратарской и пробил в падении — Шелия потащил!
Садулаев покатил на линию штрафной Богосавацу в позиционной атаке. Тот пробил в касание в блок, и потом уже раздался свисток об офсайде.
Миронов снова пробил с дальнего штрафного — в руки Шелии.
Мануэл Келиану влетел сопернику в ногу в подкате и получил желтую карточку.
Поеееехали! Второй тайм стартовал.
«Ростов» больше контролировал мяч, но постепенно «Ахмат» становился все острее и острее, что в итоге обернулось мячом Мелкадзе перед самым перерывом. Посмотрим, что будет дальше.
Свисток на перерыв.
ГОООООООООООООООООООООЛ! Георгий Мелкадзе — 0:1! Гол назревал, и он случился. Прозевала оборона «Ростова» рывок Мелкадзе за спину, он выскочил на ворота и пробил мимо Ятимова. А голевой пас через полполя сделал голкипер Шелия!
Четыре минуты добавлено к первому тайму.
«Ахмат» выглядит интереснее в концовке первого тайма.
«Ростов» заработал штрафной, и Миронов решился на удар с 35-ти метров, который Шелия потащил из угла в прыжке!
Отличная атака «Ахмата» закончилась ударом Келиану с острого угла, но почти в упор — Ятимов потащил!
Удар Богосаваца по воротам «Ростова» заблокирован.
62% на 38% — владение мячом в пользу «Ростова».
Жесткий футбол, много нарушений, стыков, разговоров.
Игра в центре поля идет в эти минуты.
И только сейчас произошла замена у «Ростова». Вместо Умара Сако вышел Дмитрий Чистяков.
Самородов пробил со штрафного и над стенкой, и над перекладиной.
И еще один фол ростовчан у своей штрафной. Мелкадзе сбили в правом полуфланге с 17-ти метров от ворот. Абсолютно ударная точка!
Попытка сделать пас низом в штрафную с этого стандарта провалилась.
Гандри принял на грудь заброс Исмаэла Силвы со штрафного из глубины и был сбит прямо сбоку от штрафной в нескольких метрах от лицевой.
Сулейманов подстроился под мяч и пробил головой после навеса с левого фланга — рядом со штангой, хотя Шелия был отыгран.
«Ахмат» заработал угловой, пошла хорошая подача, но ростовчане отбились, не дав ударить по своим воротам.
Умар Сако получил травму, и уже Чистяков готовится выйти у «Ростова».
Мелкадзе выскочил к воротам справа, опередив защитника, и пробил в дальний угол — рядом со штангой! Должен был забивать.
Опасно было в штрафной «Ростова», Келиану напрыгивал на мяч во вратарской, но не смог ударить, и снаряд стал добычей Ятимова.
Отобрали мяч ростовчане на чужой половине, довели атаку до дальнего удара Сулейманова, который попал в штангу!
Мяч больше у ростовчан, а гости стараются отвечать острыми выпадами.
«Ахмат» заработал угловой, пошла подача в штрафную, и там игрок гостей упал в борьбе с защитником. Пенальти нет.
«Ростов» высоко и активно прессингует, грозненцам пока непросто.
Роналдо сразу же подал в штрафную с правого фланга и показывал, что у игрока «Ахмата» была рука, но она явно была прижата.
Поееееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров с Алексеем Сухим из Люберец во главе.
А вот стартовый состав грозненского «Ахмата» от Станислава Черчесова: Шелия, Ибишев, Богосавац, Заре, Гандри, Сидоров, Садулаев, Исмаэл Силва, Келиану, Самородов, Мелкадзе.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Ростова» Джонатан Альба: Ятимов, Сако, Мелехин, Семенчук, Вахания, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче седьмого тура Российской премьер-лиги встречаются «Ростов» из Ростова-на-Дону и грозненский «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.