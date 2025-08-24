Красивая, уверенная и спокойная победа «Балтики» на выезде над аутсайдером, коим сейчас в РПЛ безусловно является «Сочи». Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Финальный свисток.
Кевин Андраде пробил головой по воротам «Сочи» после подачи со штрафного с левого фланга — выше.
Ко второму тайму добавлено четыре минуты.
Чинонсо Оффор сфолил в верховой борьбе, попав Абердину плечом в челюсть — желтая карточка.
Аттият-Аллах выполнил подачу, но ее легко сняли защитники на границе штрафной.
Очень много борьбы и фолов. Сейчас гости на своей половине нарушили, будет подача из глубины.
Очень опасный прострел Чивича с левого фланга, но Оффор немного не успел.
Ничего не получается у «Сочи».
И двойная замена у «Балтики»: вместо Максима Петрова и Ильи Петрова вышли Александр Филин и Элдар Чивич.
Вместо Кирилла Заики у «Сочи» вышел Макар Чирков. Это последняя замена Роберто Морено.
«Балтика» проводит большую часть времени на чужой половине поля, а при потерях сразу же мелко фолит.
Желтую карточку получил заваливший Манелова на газон после верховой борьбы руками Кирилл Заика.
Игра возобновилась.
Пауза на водопой.
У «Балтики» вместо Николая Титкова и Брайана Хиля вышли Аймад Мури и Чинонсо Оффор.
Игнатов смог выйти на ударную позицию и плотно пробил низом, но в руки Бориско.
Дюпин потащил мощный и точный дальний удар Максима Петрова!
Вместо получившего повреждение Сергея Волкова у «Сочи» вышел Руслан Барт.
У «Сочи» тройная замена: вместо Мартина Крамарича, Антона Зиньковского и Кирилла Кравцова вышли Александр Коваленко, Максим Мухин и Яхья Аттият-Аллах.
Опасная атака «Сочи» закончилась ударом Волкова, который накрыл Титков. Но там несколько раз было близко к удару в упор по пустым...
Замена у «Балтики». Вместо Юрия Ковалева вышел Ираклий Манелов.
Штрафной «Сочи» заработал на чужой половине поля. И Зиньковский решил ударить с 30-ти метров без стенки — Бориско успел чуть подставить руку и перевел мяч в перекладину!
ГОООООООООООООООООООЛ! Илья Петров — 0:2! Опять «Балтика» прорвала оборону «Сочи», а Илья Петров с левого края штрафной пробил в дальний угол без шансов для Дюпина.
Моментище! После углового «Балтики» не совсем получился удар у Максима Петрова, а потом пробил по отскочившему к нему мячу с лета Гассама. Удар тоже не вышел, но мяч полетел к воротам без шансов для Дюпина — в сантиметрах от дальней штанги пропрыгал...
Ковалев получил пас на ход на левом фланге, но подачу выполнил за лицевую.
Поееееехали! Второй тайм начался.
«Сочи» очень неплохо начал первый тайм, но «Балтика» перевернула игру, заработала и реализовала пенальти и потом доминировала. В целом, гости могли бы вести и покрупнее. Ждем, что будет во второй половине.
Свисток на перерыв.
Брайан Хиль открылся за спины защитникам и после закидушки перекинул Дюпина, но не попал. Ну и там был офсайд.
К первому тайму добавлено четыре минуты.
Илья Петров сорвал начинавшуюся контратаку «Сочи» и получил желтую карточку.
Продолжается позиционный контроль калининградцев. «Сочи» очень тяжело.
После бодрого начала матча от «Сочи» «Балтика» как-то просто всеобъемлюще доминирует на поле во второй части первого тайма.
Оставшийся после стандарта в чужой штрафной Гассама убирал на замахах, но запутался в мяче. Правда, атака все равно закончилась ударом, правда, уже с другого фланга — Петров пробил в дальний угол рядом со штангой.
Серия угловых от «Балтики» закончилась ударом Варатынова — Волков принял мяч на себя.
Опаснейший удар Сауся в дальний угол с правого угла штрафной — рядом со штангой.
ГОООООООООООООООООЛ! Брайан Хиль — 0:1! Шагом подходил к мячу Хиль, а в итоге развел Дюпина и снаряд по разным углам, так еще и пробил близко к девятке! Пятый гол в чемпионате для форварда «Балтики»!
Пенальти подтвержден!
VAR проверяет эпизод.
Заброс в штрафную «Сочи», Илья Петров вступил там в борьбу с Абердином и был сбит — Фролов мгновенно указал на точку!
Классная быстрая вертикальная атака «Балтики» закончилась ударом подработавшего мяч в штрафной Титкова — грамотно занявший позицию Дюпин присел на колено и выбросил руки вверх, сделав сейв!
Игра возобновилась.
Объявлена пауза на водопой.
Дюпин бросил рукой во фланг на ход Зиньковскому, а того в центре поля срубил корпусом Сергей Варатынов — желтая карточка.
А вот хорого разыграли калининградцы перед штрафной, Илья Петров переводом на левый край нашел в штрафной Бевеева, который обработал и пробил вторым касанием — Дюпин грамотно занял позицию и поймал.
«Балтика» много владеет мячом сейчас, но по-прежнему никак не угрожает воротам дебютирующего за «Сочи» в РПЛ Дюпина.
«Балтика» немало времени проводит с мячом, но пока никак не может зайти в штрафную Дюпина, «Сочи» пока очень хорош сегодня.
Игнатов точно закинул мяч в штрафную Крамаричу, но Бевеев был активен в отборе и выдавил форварда за штрафную на фланг.
Дюпин сделал длинный пас через все поле на Гуарирапу, но тот чуточку не дотянулся до мяча, и снаряд достался Бориско.
Гуарирапа сделал отличный разрезающий пас, а Игнатов, ворвавшись между защитниками, вышел на Бориско, но не смог переиграть голкипера!
Пока атака на атаку играют команды, правда, без моментов пока. «Сочи» почти заработал усилиями Гуарирапы угловой, но последним мяча все же коснулся сам форвард.
С первых же минут пошла борьба на каждом участке поля.
Поееееехали! Матч начался.
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы.
А вот стартовый состав калининградской «Балтики» от Андрея Талалаева:
Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, И. Петров, Ковалёв, Саусь, Титков, М. Петров, Хиль.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Сочи» Роберто Морено:
Дюпин, Литвинов, Абердин, Заика, Волков, Сааведра, Кравцов, Игнатов, Зиньковский, Гуарирапа, Крамарич.
В матче шестого тура Российской премьер-лиги «Сочи» принимает на своем поле калининградскую «Балтику». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.