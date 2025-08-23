На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подняться с девятого места: «Зенит» сражается с «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Зенит» — «Динамо» (Махачкала). LIVE

Григорий Сысоев/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» принимает на своем поле «Динамо» из Махачкалы. Сине-бело-голубые сейчас находятся на девятом месте в таблице РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 6-й тур
1-й тайм
23 августа 16:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'17

«Зенит» был обязан открывать счет! Луис Энрике получил мяч в штрафной «Динамо», ушел от двоих защитников — Сундукова и Табидзе, — а затем нанес удар в дальний угол, но мяч просвистел рядом со штангой!

'16

Мостовой разогнался по флангу и добрался до самой лицевой, но все-таки не сумел принять мяч после дальнего заброса.

'14

Опасно! Луис Энрике нанес удар с правого края штрафной «Динамо» в дальний угол, но вратарь Волк сделал сейв!

'12

Агаларов получил мяч в центре штрафной «Зенита», однако пробить так и не сумел: на него налетели сразу три защитника. Тем не менее стоит отметить, как дерзко действуют махачкалинцы в атаке на поле сине-бело-голубых.

'10

Момент! Нападающий «Динамо» Мастури перехватил мяч возле штрафной «Зенита» и нанес сильный удар по воротам, но Адамов спас свою команду!

'8

Махачкалинцы заработали угловой, но подача в штрафную «Зенита» получилась неудачной: Адамов спокойно забрал мяч в руки.

'7

Опасно! Дркушич исполнил неточный пас назад, и Агаларов перехватил мяч, выйдя один на один с голкипером «Зенита», но не смог переиграть Адамова!

'6

«Зенит» заработал угловой. Педро разыграл мяч с Горшковым, а затем исполнил подачу на дальнюю штангу, где дежурил Эракович, но защитник все-таки не успел пробить головой.

'4

Соболев нарушил правила в атаке, агрессивно толкнув защитника «Динамо» Сундукова возле штрафной махачкалинцев.

'2

Моментище! Луис Энрике красиво обыграл Табидзе в штрафной «Динамо» и нанес удар в дальний угол, но мяч просвистел впритирку со штангой!

'1

Матч начался!

16:10

Стартовый состав махачкалинского «Динамо»: Волк, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

16:05

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Горшков, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Соболев, Педро.

16:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Зенит» играет с махачкалинским «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.

