«Зенит» был обязан открывать счет! Луис Энрике получил мяч в штрафной «Динамо», ушел от двоих защитников — Сундукова и Табидзе, — а затем нанес удар в дальний угол, но мяч просвистел рядом со штангой!
Мостовой разогнался по флангу и добрался до самой лицевой, но все-таки не сумел принять мяч после дальнего заброса.
Опасно! Луис Энрике нанес удар с правого края штрафной «Динамо» в дальний угол, но вратарь Волк сделал сейв!
Агаларов получил мяч в центре штрафной «Зенита», однако пробить так и не сумел: на него налетели сразу три защитника. Тем не менее стоит отметить, как дерзко действуют махачкалинцы в атаке на поле сине-бело-голубых.
Момент! Нападающий «Динамо» Мастури перехватил мяч возле штрафной «Зенита» и нанес сильный удар по воротам, но Адамов спас свою команду!
Махачкалинцы заработали угловой, но подача в штрафную «Зенита» получилась неудачной: Адамов спокойно забрал мяч в руки.
Опасно! Дркушич исполнил неточный пас назад, и Агаларов перехватил мяч, выйдя один на один с голкипером «Зенита», но не смог переиграть Адамова!
«Зенит» заработал угловой. Педро разыграл мяч с Горшковым, а затем исполнил подачу на дальнюю штангу, где дежурил Эракович, но защитник все-таки не успел пробить головой.
Соболев нарушил правила в атаке, агрессивно толкнув защитника «Динамо» Сундукова возле штрафной махачкалинцев.
Моментище! Луис Энрике красиво обыграл Табидзе в штрафной «Динамо» и нанес удар в дальний угол, но мяч просвистел впритирку со штангой!
Матч начался!
Стартовый состав махачкалинского «Динамо»: Волк, Табидзе, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.
Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Горшков, Дркушич, Эракович, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Соболев, Педро.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! «Зенит» играет с махачкалинским «Динамо» в матче шестого тура РПЛ.