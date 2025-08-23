И замена у казанского коллектива: вместо Йочича на поле вышел Йюкич.
Замена у «Спартака» в перерыве: вместо Маркиньоса на поле вышел Солари.
Второй тайм стартовал! Поехали!
Перерыв! «Рубин» — «Спартак» — 0:0.
К основному времени первого тайма добавлено две минуты.
Денисов и Бабич поочередно попробовали пробить после розыгрыша стандарта у казанских ворот, но обе попытки радости красно-белым не принесли.
Не получился точным удар у Барко, рядом со штангой мяч прошел.
Иву в опасной близости к собственным воротам снес Жедсона, исполнять стандарт будет Барко.
Йочич жестко встретил Угальде перед штрафной, это нарушение правил.
Тотальное преимущество гостей по владению мячом у спартаковцев — 77% против 23% у казанцев.
Даку не успел к Денисову и был вынужден фолить, чтобы не отпустить 97-го номера далеко от себя.
Грицаенко фолит против Жедсона, свисток в пользу красно-белых.
Маркиньос забрался в офсайд.
Дуарте безадресно пасовал на левый край, выбил мяч Грицаенко.
Кабутов здорово прилип к Маркиньосу и не позволил бразильцу выполнить прострельную передачу.
Жедсон зарядил в район голеностопа Йочичу и заработал предупреждение, пока что устное.
Маркиньос получил мяч на левом краю после передачи из глубины и протащил его вперед, после чего долго ждал контакта с соперником, чтобы заработать пенальти. Фола не случилось, поэтому мяч просто укатился за лицевую линию.
Вуячич головой выбивает мяч после подачи Барко с углового.
Бабич фолит против Шабанхаджая, свисток в пользу казанцев.
Шабанхаджай пробивает со штрафного в стенку.
Вуячич и Тесленко чуть не придумали голевую атаку, после потери Бабича не успели спартаковцы вернуться и расставиться по своим местам и пропустили момент с прострелом на дальнюю штангу, но никого из игроков «Рубина» там не оказалось.
Начало игры остается за «Спартаком».
Игра началась! Поехали!
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Жедсон, Угальде, Барко, Маркиньос, Умяров.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай, Иву, Йочич, Ходжа.
В матче шестого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Спартак» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.