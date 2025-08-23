На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

«Cпартак» в Казани: «Рубин» принимает кризисную команду Станковича. ОНЛАЙН

Футбол. РПЛ. 6-й тур. «Рубин» — «Спартак». LIVE

close
Максим Богодвид/РИА Новости
В матче шестого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Спартак» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 6-й тур
2-й тайм
23 августа 14:00
Рубин
Казань, Россия
0 : 0
Спартак М
Москва, Россия
Стадион «Ак Барс Арена», Казань, Россия
1-й тайм

35' Йочич

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
48'

И замена у казанского коллектива: вместо Йочича на поле вышел Йюкич.

47'

Замена у «Спартака» в перерыве: вместо Маркиньоса на поле вышел Солари.

46'

Второй тайм стартовал! Поехали!

45+2'

Перерыв! «Рубин» — «Спартак» — 0:0.

45'

К основному времени первого тайма добавлено две минуты.

43'

Денисов и Бабич поочередно попробовали пробить после розыгрыша стандарта у казанских ворот, но обе попытки радости красно-белым не принесли.

40'

Не получился точным удар у Барко, рядом со штангой мяч прошел.

39'

Иву в опасной близости к собственным воротам снес Жедсона, исполнять стандарт будет Барко.

36'

Йочич жестко встретил Угальде перед штрафной, это нарушение правил.

34'

Тотальное преимущество гостей по владению мячом у спартаковцев — 77% против 23% у казанцев.

31'

Даку не успел к Денисову и был вынужден фолить, чтобы не отпустить 97-го номера далеко от себя.

28'

Грицаенко фолит против Жедсона, свисток в пользу красно-белых.

25'

Маркиньос забрался в офсайд.

22'

Дуарте безадресно пасовал на левый край, выбил мяч Грицаенко.

17'

Кабутов здорово прилип к Маркиньосу и не позволил бразильцу выполнить прострельную передачу.

19'

Жедсон зарядил в район голеностопа Йочичу и заработал предупреждение, пока что устное.

14'

Маркиньос получил мяч на левом краю после передачи из глубины и протащил его вперед, после чего долго ждал контакта с соперником, чтобы заработать пенальти. Фола не случилось, поэтому мяч просто укатился за лицевую линию.

11'

Вуячич головой выбивает мяч после подачи Барко с углового.

8'

Бабич фолит против Шабанхаджая, свисток в пользу казанцев.

6'

Шабанхаджай пробивает со штрафного в стенку.

4'

Вуячич и Тесленко чуть не придумали голевую атаку, после потери Бабича не успели спартаковцы вернуться и расставиться по своим местам и пропустили момент с прострелом на дальнюю штангу, но никого из игроков «Рубина» там не оказалось.

3'

Начало игры остается за «Спартаком».

14:02

Игра началась! Поехали!

13:55

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Мартинс, Жедсон, Угальде, Барко, Маркиньос, Умяров.

13:50

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Рожков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай, Иву, Йочич, Ходжа.

13:45

В матче шестого тура Российской премьер-лиги казанский «Рубин» принимает на своем поле «Спартак» из Москвы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами