Битва с Черчесовым: «Оренбург» принимает «Ахмат». LIVE
Алексей Даничев/РИА Новости
В первом матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимает грозненский «Ахмат», который тренирует Станислав Черчесов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22 августа 18:00
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
17:45
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Седьмой тур чемпионата Российской премьер-лиги открывается матчем «Оренбург» — «Ахмат». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.