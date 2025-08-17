17 августа 2025, 13:30 Обновлено: 17 августа 2025, 14:44 Спорт Размер текста А А А Кровавая битва и очень красивый гол: Дзюба сражается против скандального «Оренбурга». LIVE Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Акрон» — «Оренбург». ОНЛАЙН Стефан Браун

close Артем Дзюба в составе «Акрона» ФК «Акрон» Тольятти

В матче пятого тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» во главе с Артемом Дзюбой принимает на своем поле «Оренбург», который со скандалом вернулся в РПЛ благодаря тому, что в последний момент из турнира исключили московское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур 2-й тайм 17 августа 13:30 Акрон Тольятти, Россия 39' Лончар 1 : 0 Оренбург Оренбург, Россия Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия