«Оренбург» заработал угловой, но не смог извлечь из него пользы.
Опасно! Ведерников сделал скидку головой во вратарскую «Акрона», где Оганесян нанес удар в касание с пары метров, но каким-то чудовищным образом отправил мяч выше перекладины!
В перерыве в составе «Оренбурга» произошла замена: защитник Данила Ведерников вышел вместо нападающего Савельева, которому разбили нос в первом тайме.
Второй тайм начался!
Первый тайм завершен!
Команды порадовали нас большим количеством опасных моментов, но гол пока только один: Стефан Лончар красиво закрутил мяч в правый угол с дуги штрафной на 39-й минуте. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!
Моментище! Муфи подал в штрафную «Акрона», и Рыбчинский пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной!
Опасно! «Оренбург» чуть не сравнял счет! Гюрлюк прострелил в штрафную «Акрона» с левого фланга, и Муфи нанес мощный удар в касание, но мяч просвистел мимо дальней штанги!
Арбитр компенсировал три минуты к первому тайму.
Пестряков обошел защитника «Оренбурга» Хотулева на правом фланге и исполнил прострел в штрафную, но мяч рикошетом от соперника ушел на угловой. Футболисты «Акрона» не смогли извлечь пользы из этого «стандарта».
Футболисты «Акрона» наладили контроль над мячом.
ГООООЛ!!! «Акрон» открыл счет!
Лончар с дуги штрафной красиво закрутил мяч в правый угол ворот «Оренбурга» — 1:0!
Роберто Фернандес исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», но Овсянников уверенно забрал мяч в руки.
Игроки «Акрона» начали прессинговать гостей и смогли отобрать мяч на чужой половине поля, после чего заработали угловой.
Рыбчинский прострелил в штрафную «Акрона», но мяч прошел мимо всех и улетел на противоположный фланг.
Момент! «Оренбург» провел быструю контратаку, Муфи ворвался в штрафную «Акрона» с правого фланга и нанес мощный удар в ближний угол, но чуть-чуть не попал в створ!
Оренбуржцы заработали опасный «стандарт». Гюрлюк исполнил подачу в штрафную, но мяч в итоге прискакал в руки Гудиеву.
Матч возобновился, Джурасович вернулся в игру!
Полузащитник «Акрона» Джурасович подвернул голеностоп и не может подняться с газона. Врачи оказывают ему помощь.
Опасно! Оганесян навесил в центр штрафной «Акрона», и Квеквескири нанес удар головой, но Гудиев в падении отбил мяч в сторону!
Дзюба заработал угловой. Роберто Фернандес исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», но защитники выбили мяч в поле.
Савельев заработал для «Оренбурга» угловой. Гюрлюк исполнил подачу на дальнюю штангу, но Гудиев выбежал из ворот и забрал мяч в руки.
Игра продолжилась. Савельев играет с ватой в носу. Тем временем Пестряков нанес удар в дальний угол из пределов штрафной «Оренбурга», но немного не попал в створ! Правда, затем судья сигнализировал об офсайде.
Ох, защитник «Акрона» Бокоев и нападающий «Оренбурга» Савельев столкнулись головами в борьбе за мяч. У Савельева разбит нос, врачи оказывают ему помощь.
«Оренбург» заработал угловой. Турецкий нападающий Гюрлюк исполнил подачу в центр штрафной, и Савельев нанес удар головой, но не попал в створ.
Дзюба активно развивает атаки «Акрона», помогая разыгрывать мяч в центре поля.
Лончар не смог принять мяч в штрафной «Оренбурга» и упустил возможность выйти на рандеву с вратарем.
Момент! Дзюба скинул мяч головой в центр вратарской, где Неделчяру нанес плотный удар, но прямо в голкипера «Оренбурга» Богдана Овсянникова!
Игроки «Акрона» отбились от углового в исполнении оренбуржцев и перехватили мяч.
Опасно! Муфи нанес мощный удар под самую перекладину, но голкипер «Акрона» Виталий Гудиев в прыжке перевел мяч на угловой!
18-летний полузащитник «Акрона» Пестряков заработал опасный «стандарт». Последовала подача в штрафную «Оренбурга», но гости отбились.
К счастью, Муфи смог вернуться в игру. Матч возобновился.
Жесткое начало матча! Марокканский защитник «Оренбурга» Фахд Муфи получил травму, когда боролся с 21-летним хавбеком «Акрона» Максимом Болдыревым. Врачи оказывают ему помощь.
Матч начался!
«Акрон» занимает восьмое место в таблице РПЛ с шестью очками, а «Оренбург» — 14-е с двумя очками.
Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.
Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Оренбург».