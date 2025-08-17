На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кровавая битва и очень красивый гол: Дзюба сражается против скандального «Оренбурга». LIVE

Футбол. РПЛ. 5-й тур. «Акрон» — «Оренбург». ОНЛАЙН

close

Артем Дзюба в составе «Акрона»

ФК «Акрон» Тольятти
В матче пятого тура Российской премьер-лиги тольяттинский «Акрон» во главе с Артемом Дзюбой принимает на своем поле «Оренбург», который со скандалом вернулся в РПЛ благодаря тому, что в последний момент из турнира исключили московское «Торпедо». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
2-й тайм
17 августа 13:30
Акрон
Тольятти, Россия
39' Лончар
1 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
1-й тайм

39' Лончар

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'51

«Оренбург» заработал угловой, но не смог извлечь из него пользы.

'49

Опасно! Ведерников сделал скидку головой во вратарскую «Акрона», где Оганесян нанес удар в касание с пары метров, но каким-то чудовищным образом отправил мяч выше перекладины!

'47

В перерыве в составе «Оренбурга» произошла замена: защитник Данила Ведерников вышел вместо нападающего Савельева, которому разбили нос в первом тайме.

'46

Второй тайм начался!

'45+3

Первый тайм завершен!

Команды порадовали нас большим количеством опасных моментов, но гол пока только один: Стефан Лончар красиво закрутил мяч в правый угол с дуги штрафной на 39-й минуте. С нетерпением ждем второго тайма и новых забитых мячей!

'45+3

Моментище! Муфи подал в штрафную «Акрона», и Рыбчинский пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной!

'45+1

Опасно! «Оренбург» чуть не сравнял счет! Гюрлюк прострелил в штрафную «Акрона» с левого фланга, и Муфи нанес мощный удар в касание, но мяч просвистел мимо дальней штанги!

'45

Арбитр компенсировал три минуты к первому тайму.

'44

Пестряков обошел защитника «Оренбурга» Хотулева на правом фланге и исполнил прострел в штрафную, но мяч рикошетом от соперника ушел на угловой. Футболисты «Акрона» не смогли извлечь пользы из этого «стандарта».

'42

Футболисты «Акрона» наладили контроль над мячом.

'39

ГООООЛ!!! «Акрон» открыл счет!

Лончар с дуги штрафной красиво закрутил мяч в правый угол ворот «Оренбурга» — 1:0!

'37

Роберто Фернандес исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», но Овсянников уверенно забрал мяч в руки.

'36

Игроки «Акрона» начали прессинговать гостей и смогли отобрать мяч на чужой половине поля, после чего заработали угловой.

'34

Рыбчинский прострелил в штрафную «Акрона», но мяч прошел мимо всех и улетел на противоположный фланг.

'32

Момент! «Оренбург» провел быструю контратаку, Муфи ворвался в штрафную «Акрона» с правого фланга и нанес мощный удар в ближний угол, но чуть-чуть не попал в створ!

'31

Оренбуржцы заработали опасный «стандарт». Гюрлюк исполнил подачу в штрафную, но мяч в итоге прискакал в руки Гудиеву.

'30

Матч возобновился, Джурасович вернулся в игру!

'28

Полузащитник «Акрона» Джурасович подвернул голеностоп и не может подняться с газона. Врачи оказывают ему помощь.

'25

Опасно! Оганесян навесил в центр штрафной «Акрона», и Квеквескири нанес удар головой, но Гудиев в падении отбил мяч в сторону!

'23

Дзюба заработал угловой. Роберто Фернандес исполнил подачу в штрафную «Оренбурга», но защитники выбили мяч в поле.

'21

Савельев заработал для «Оренбурга» угловой. Гюрлюк исполнил подачу на дальнюю штангу, но Гудиев выбежал из ворот и забрал мяч в руки.

'19

Игра продолжилась. Савельев играет с ватой в носу. Тем временем Пестряков нанес удар в дальний угол из пределов штрафной «Оренбурга», но немного не попал в створ! Правда, затем судья сигнализировал об офсайде.

'17

Ох, защитник «Акрона» Бокоев и нападающий «Оренбурга» Савельев столкнулись головами в борьбе за мяч. У Савельева разбит нос, врачи оказывают ему помощь.

'15

«Оренбург» заработал угловой. Турецкий нападающий Гюрлюк исполнил подачу в центр штрафной, и Савельев нанес удар головой, но не попал в створ.

'13

Дзюба активно развивает атаки «Акрона», помогая разыгрывать мяч в центре поля.

'11

Лончар не смог принять мяч в штрафной «Оренбурга» и упустил возможность выйти на рандеву с вратарем.

'9

Момент! Дзюба скинул мяч головой в центр вратарской, где Неделчяру нанес плотный удар, но прямо в голкипера «Оренбурга» Богдана Овсянникова!

'8

Игроки «Акрона» отбились от углового в исполнении оренбуржцев и перехватили мяч.

'7

Опасно! Муфи нанес мощный удар под самую перекладину, но голкипер «Акрона» Виталий Гудиев в прыжке перевел мяч на угловой!

'5

18-летний полузащитник «Акрона» Пестряков заработал опасный «стандарт». Последовала подача в штрафную «Оренбурга», но гости отбились.

'4

К счастью, Муфи смог вернуться в игру. Матч возобновился.

'2

Жесткое начало матча! Марокканский защитник «Оренбурга» Фахд Муфи получил травму, когда боролся с 21-летним хавбеком «Акрона» Максимом Болдыревым. Врачи оказывают ему помощь.

'1

Матч начался!

13:27

«Акрон» занимает восьмое место в таблице РПЛ с шестью очками, а «Оренбург» — 14-е с двумя очками.

13:25

Стартовый состав «Оренбурга»: Овсянников, Хотулев, Муфи, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.

13:20

Стартовый состав «Акрона»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

13:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче пятого тура Российской премьер-лиги «Акрон» принимает «Оренбург».

