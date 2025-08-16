Спорт
Черчесов снова у руля: «Ахмат» принимает «Крылья Советов». LIVE
В матче пятого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 5-й тур
Матч не начался
16 августа 20:30
Крылья Советов
Самара, Россия
Стадион «Ахмат Арена», Грозный, Россия
19:45
В матче пятого тура Российской премьер-лиги грозненский «Ахмат» принимает на своем поле самарские «Крылья Советов». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.