10 августа 2025, 20:30
Обновлено: 10 августа 2025, 19:32
Спорт
Прервать позорную серию из поражений: «Ростов» сражается с «Пари НН». LIVE
В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле играет с «Пари НН». Ростовчане на старте сезона потерпели четыре поражения подряд: три — в чемпионате, одно — в Кубке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
10 августа 20:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
20:25
Стартовый состав «Пари НН»: Никита Медведев, Виктор Александров, Эдгардо Фаринья, Свен Карич, Максим Шнапцев, Мамаду Майга, Лука Титич, Хуан Боселли, Вячеслав Грулев, Олакунле Олусегун.
20:20
Стартовый состав «Ростова»: Рустам Ятимов, Данила Прохин, Александр Тарасов, Давид Семенчук, Илья Вахания, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов.
20:15
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН».