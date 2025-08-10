На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прервать позорную серию из поражений: «Ростов» сражается с «Пари НН». LIVE

Футбол. РПЛ. 4 тур. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН

ФК «Ростов»
В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле играет с «Пари НН». Ростовчане на старте сезона потерпели четыре поражения подряд: три — в чемпионате, одно — в Кубке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
10 августа 20:30
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:25

Стартовый состав «Пари НН»: Никита Медведев, Виктор Александров, Эдгардо Фаринья, Свен Карич, Максим Шнапцев, Мамаду Майга, Лука Титич, Хуан Боселли, Вячеслав Грулев, Олакунле Олусегун.

20:20

Стартовый состав «Ростова»: Рустам Ятимов, Данила Прохин, Александр Тарасов, Давид Семенчук, Илья Вахания, Алексей Миронов, Константин Кучаев, Даниил Шанталий, Роналдо, Егор Голенков, Тимур Сулейманов.

20:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН».

