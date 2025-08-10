10 августа 2025, 20:30 Обновлено: 10 августа 2025, 19:32 Спорт Размер текста А А А Прервать позорную серию из поражений: «Ростов» сражается с «Пари НН». LIVE Футбол. РПЛ. 4 тур. «Ростов» — «Пари Нижний Новгород». ОНЛАЙН Стефан Браун

В матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» на своем поле играет с «Пари НН». Ростовчане на старте сезона потерпели четыре поражения подряд: три — в чемпионате, одно — в Кубке. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур Матч не начался 10 августа 20:30 Ростов Ростов-на-Дону, Россия 0 : 0 Пари Нижний Новгород Нижний Новгород, Россия Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия