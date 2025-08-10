Двойная замена у «Оренбурга»: Камилов вышел вместо Болотова, а Гюрлюк уступил место Томпсону.
Квеквескири нарушает правила против Черникова, арбитр дает свисток.
Кулаком Овсянников выбивает мяч из-за пределов собственной штрафной после подачи Сергея Петрова.
Ведерников забрался в офсайд.
Прорвался через центр Гюрлюк и выдал передачу на набегавшего справа Оганесяна, удар у Степана не получился.
Начало второго тайма остается за краснодарским коллективом.
Второй тайм начался!
Перерыв! Счет в матче не открыт, 0:0!
Врезается в Богдана Овсянникова Джон Кордоба, пытаясь победить оренбургского вратаря в верховой борьбе.
К основному времени первого тайма добавлено шесть минут.
Чичиладзе слегка подтолкнул в спину Виктора Са, арбитр дает свисток.
Вынужденная замена у «Краснодара»: Джованни Гонсалес выходит вместо Оласы, который получает повреждение при неудачной попытке вынести мяч, спотыкаясь ударной ногой об искусственный газон стадиона «Газовик».
Джон Кордоба забирается в офсайд.
Дуглас Аугусто не по правилам вступает в отбор против Гюрлюка.
Чичинадзе с нарушением останавливает прорыв Виктора Са, арбитр дает свисток.
Болотов получает предупреждение за фол против Батчи вблизи от линии штрафной «Оренбурга».
Cавельев нарушает правила в борьбе против Тормены.
Взятие ворот отменено! Счет остается прежним, 0:0!
Идет видеопросмотр момента на предмет офсайда у Кордобы в момент подачи Петрова.
Гол! Батчи открывает счет как и в матче, так и свооим голам в этом сезоне! После высокой подачи Петрова Кордоба выиграл верх и скинул мяч назад на 11-го номера «Краснодара», который с правой ноги аккуратно покатил мяч в дальний нижний угол! 1:0!
В последний момент удар Рыбчинского в ближний угол с правой ноги блокирует в падении Диего Коста!
Еще один удар с левой ноги наносит Черников в створ, мяч отражает Овсянников.
Болотов с правой ноги пробивает в створ, Агкацев отражает удар в сторону.
Аугусто не успевает за Гюрлюком, сбивая того с ног.
Касимов грубо встречает Сперцяна и получает предупреждение.
Начало игры остается за краснодарским коллективом.
Игра началась!
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».