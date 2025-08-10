19'

Гол! Батчи открывает счет как и в матче, так и свооим голам в этом сезоне! После высокой подачи Петрова Кордоба выиграл верх и скинул мяч назад на 11-го номера «Краснодара», который с правой ноги аккуратно покатил мяч в дальний нижний угол! 1:0!