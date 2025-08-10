На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион приехал на самый дальний выезд сезона: «Оренбург» против «Краснодара». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Оренбург» — «Краснодар». ОНЛАЙН

close
Виталий Тимкив/РИА Новости
В стартовом матче воскресенья в 4-м туре РПЛ встречаются «Оренбург» и «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
2-й тайм
10 августа 15:30
Оренбург
Оренбург, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Газовик», Оренбург, Россия
1-й тайм

5' Касимов

30' Болотов

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
62'

Двойная замена у «Оренбурга»: Камилов вышел вместо Болотова, а Гюрлюк уступил место Томпсону.

60'

Квеквескири нарушает правила против Черникова, арбитр дает свисток.

57'

Кулаком Овсянников выбивает мяч из-за пределов собственной штрафной после подачи Сергея Петрова.

54'

Ведерников забрался в офсайд.

52'

Прорвался через центр Гюрлюк и выдал передачу на набегавшего справа Оганесяна, удар у Степана не получился.

49'

Начало второго тайма остается за краснодарским коллективом.

46'

Второй тайм начался!

45+6'

Перерыв! Счет в матче не открыт, 0:0!

45+3'

Врезается в Богдана Овсянникова Джон Кордоба, пытаясь победить оренбургского вратаря в верховой борьбе.

45'

К основному времени первого тайма добавлено шесть минут.

44'

Чичиладзе слегка подтолкнул в спину Виктора Са, арбитр дает свисток.

41'

Вынужденная замена у «Краснодара»: Джованни Гонсалес выходит вместо Оласы, который получает повреждение при неудачной попытке вынести мяч, спотыкаясь ударной ногой об искусственный газон стадиона «Газовик».

38'

Джон Кордоба забирается в офсайд.

35'

Дуглас Аугусто не по правилам вступает в отбор против Гюрлюка.

32'

Чичинадзе с нарушением останавливает прорыв Виктора Са, арбитр дает свисток.

29'

Болотов получает предупреждение за фол против Батчи вблизи от линии штрафной «Оренбурга».

26'

Cавельев нарушает правила в борьбе против Тормены.

23'

Взятие ворот отменено! Счет остается прежним, 0:0!

21'

Идет видеопросмотр момента на предмет офсайда у Кордобы в момент подачи Петрова.

19'

Гол! Батчи открывает счет как и в матче, так и свооим голам в этом сезоне! После высокой подачи Петрова Кордоба выиграл верх и скинул мяч назад на 11-го номера «Краснодара», который с правой ноги аккуратно покатил мяч в дальний нижний угол! 1:0!

16'

В последний момент удар Рыбчинского в ближний угол с правой ноги блокирует в падении Диего Коста!

13'

Еще один удар с левой ноги наносит Черников в створ, мяч отражает Овсянников.

10'

Болотов с правой ноги пробивает в створ, Агкацев отражает удар в сторону.

7'

Аугусто не успевает за Гюрлюком, сбивая того с ног.

5'

Касимов грубо встречает Сперцяна и получает предупреждение.

3'

Начало игры остается за краснодарским коллективом.

15:32

Игра началась!

15:25

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

15:20

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Ведерников, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Савельев, Гюрлюк.

15:15

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Краснодаром».

