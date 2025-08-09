На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казань покоряет Москву: ЦСКА против «Рубина». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. ЦСКА — «Рубин». ОНЛАЙН

Максим Богодвид/РИА Новости
В очередном матче субботы в 4-м туре РПЛ встречаются ЦСКА и казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
09 августа 15:45
ЦСКА
Москва, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:47

Игра началась! Поехали!

15:40

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.

15:35

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.

15:30

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином».

