Спорт
Казань покоряет Москву: ЦСКА против «Рубина». LIVE
Максим Богодвид/РИА Новости
В очередном матче субботы в 4-м туре РПЛ встречаются ЦСКА и казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
Матч не начался
09 августа 15:45
Стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)», Москва, Россия
15:40
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Безруков, Грицаенко, Кабутов, Иву, Ходжа, Юкич, Даку, Шабанхаджай.
15:35
ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Мойзес, Дивеев, Лукин, Алвес, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Алеррандро.
15:30
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между ЦСКА и «Рубином».