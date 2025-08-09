Спорт
Битва внезапных лидеров: «Крылья Советов» принимают «Балтику». LIVE
Максим Богодвид/РИА Новости
В стартовом матче субботы в 4-м туре РПЛ встречаются самарские «Крылья Советов» и калининградская «Балтика». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
1-й тайм
09 августа 13:30
Крылья Советов
Самара, Россия
Балтика
Калининград, Россия
Стадион «Солидарность Самара Арена», Самара, Россия
3'
Начало игры остается за балтийцами.
13:25
«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Мендель, Илья Петров, Саусь, Титков, Максим Петров, Хиль.
13:20
«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Солдатенков, Ороз, Рассказов, Костанза, Божин, Бабкин, Рахманович, Марин, Раков.
13:15
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Балтикой» из Калининграда.