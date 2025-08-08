Гол! Джемал Табидзе продавливает оппонентов при подаче углового с дальнего по телевизионной картинке фланга и головой втыкает мяч в сетку! Уперся Гудиев в собственного защитника и не смог никак до мяча добраться, 1:0!
Дмитрий Пестряков совершает фол в центре поля.
Джавад получает предупреждение за несогласие с решением судьи дать свисток в предыдущей атаке.
Гамид Агаларов совершает фол в атаке, вступая в опасную борьбу против голкипера клуба из Самарской области.
Мрезиг опасно пошел в отбор против Савичева, фол в пользу «Акрона».
Болдырев перевел мяч на угловой после попытки пробить в исполнении Агаларова с правой ноги в ближний угол.
Игра продолжается.
Пауза на водопой у нас.
Снова Артем Дзюба забирается в офсайд.
Мрезиг жестко попал по ноге Бокоеву, пауза в матче у нас.
Дзюба забрался в офсайд.
Пальцев грубо фолит против Дзюбы и зарабатывает первое предупреждение в игре.
Агаларов ставит корпус защитнику в чужой штрафной и наносит удар в перекладину из-за спины! Вот это да, голевой момент упускает Махачкала!
Джаковац с передачи Дзюбы с правой ноги пробивает в створ, однако голкипер дагестанской команды отражает!
Алибеков подтолкнул Дзюбу в спину, арбитр дает свисток в пользу тольяттинцев.
Начало встречи остается за «Динамо».
Игра началась! Поехали!
«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.
«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Табидзе, Пальцев, Аззи, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Акроном».