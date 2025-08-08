На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба в Дагестане: «Акрон» гостит у «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Динамо» Мх — «Акрон». ОНЛАЙН

close

Артем Дзюба в составе «Акрона»

ФК «Акрон» Тольятти
В стартовом матче 4-го тура РПЛ встречаются «Динамо» из Махачкалы и тольяттинский «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Мир Российская Премьер-лига. 4-й тур
1-й тайм
08 августа 20:00
Динамо Мх
Махачкала, Россия
42' Табидзе
1 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «Анжи-Арена», Каспийск, Россия
1-й тайм

12' Пальцев

36' Хоссейннежад

42' Табидзе

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
42'

Гол! Джемал Табидзе продавливает оппонентов при подаче углового с дальнего по телевизионной картинке фланга и головой втыкает мяч в сетку! Уперся Гудиев в собственного защитника и не смог никак до мяча добраться, 1:0!

40'

Дмитрий Пестряков совершает фол в центре поля.

37'

Джавад получает предупреждение за несогласие с решением судьи дать свисток в предыдущей атаке.

35'

Гамид Агаларов совершает фол в атаке, вступая в опасную борьбу против голкипера клуба из Самарской области.

32'

Мрезиг опасно пошел в отбор против Савичева, фол в пользу «Акрона».

29'

Болдырев перевел мяч на угловой после попытки пробить в исполнении Агаларова с правой ноги в ближний угол.

26'

Игра продолжается.

24'

Пауза на водопой у нас.

21'

Снова Артем Дзюба забирается в офсайд.

18'

Мрезиг жестко попал по ноге Бокоеву, пауза в матче у нас.

16'

Дзюба забрался в офсайд.

13'

Пальцев грубо фолит против Дзюбы и зарабатывает первое предупреждение в игре.

11'

Агаларов ставит корпус защитнику в чужой штрафной и наносит удар в перекладину из-за спины! Вот это да, голевой момент упускает Махачкала!

8'

Джаковац с передачи Дзюбы с правой ноги пробивает в створ, однако голкипер дагестанской команды отражает!

6'

Алибеков подтолкнул Дзюбу в спину, арбитр дает свисток в пользу тольяттинцев.

3'

Начало встречи остается за «Динамо».

20:02

Игра началась! Поехали!

19:55

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Джурасович, Лончар, Джаковац, Болдырев, Дзюба.

19:50

«Динамо» Мх: Т. Магомедов, Табидзе, Пальцев, Аззи, Алибеков, Джавад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Агаларов, Сердеров.

19:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Акроном».

