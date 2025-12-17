«Сделают попытку его удержать»: комментатор Генич об уходе Баринова из «Локомотива»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в выпуске YouTube-канала «О, родной футбол!» рассказал, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов с высокой вероятностью перейдет в ЦСКА, так как между футболистом и клубом уже существует договоренность.

«Сегодня-завтра состоится ключевая встреча у Баринова с представителями «Локомотива». Они сделают последнюю попытку его удержать. Но шансов немного», — поделился Баринов.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

В СМИ сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года.

