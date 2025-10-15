«Шахтер» из ДНР включен в состав участников Второй лиги России

«Шахтер» из Донецка начнет играть во Второй лиге России с 2026 года

Футбольный клуб «Шахтер» из Донецкой Народной Республики получил право выступать во Второй лиге России начиная с сезона 2026/2027 годов. Об этом сообщает Sport Baza.

Клуб уже завершил процедуру лицензирования и получил официальное одобрение от Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Команда будет распределена в группу Leon Второй лиги дивизиона Б. Бюджет донецкого клуба на первый сезон составит примерно 60 миллионов рублей. «Шахтер» не примет участие в Кубке России из-за возможных санкционных рисков со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении Российского футбольного союза (РФС).

Вместе с «Шахтером» во Второй лиге могут оказаться «Фрегат» из Херсонской области и луганская «Заря», которые также рассматривают возможность участия в турнире и в настоящее время прорабатывают организационные вопросы.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее бывший тренер ЦСКА предположил, кто станет лидером РПЛ.