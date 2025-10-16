Украинского футболиста подвергли травле на родине за лайк к цитатам Жириновского

Футболиста украинского «Шахтера» Ефима Коноплю подвергли травле на родине за любовь к цитатам российского политика Владимира Жириновского, передает Mash на спорте.

Конопля лайкнул рилс в котором политик рассуждал, «как убрать подкаблучников». Также он поставил лайк к видео с голами российского футболиста Романа Павлюченко за лондонский «Тоттенхэм» с подписью «Россия не для слабых и медленных».

В сентябре 2025 года активные болельщики киевского «Динамо» начали угрожать румынскому новичку Владиславу Блэнуцэ.

История началась с того, что нападающий публиковал в TikTok видео с участием российского журналиста Владимира Соловьева, также в его аккаунте были материалы, в которых превозносилась советская и российская культура. Кроме того, жена футболиста в своих соцсетях восхваляла президента РФ Владимира Путина.

Ранее в киевском «Динамо» сделали заявление о новичке, обвиненном в любви к России.