Петр Ян заявил о принципиальности выхода на бой с российским флагом

Чемпион UFC Петр Ян о выходе на бой под флагом России: это достойно

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал о принципиальной позиции участвовать в поединках только с флагом России. Его слова передает «Sport24».

«Мне даже когда запрещали, я выходил с ним. Это достойно. Это большой пример для молодежи», — заявил Ян.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее Петр Ян вошел в топ-10 бойцов UFC.