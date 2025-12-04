На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спартак» высмеял отсутствие трофеев у «Динамо» перед матчем РПЛ

«Спартак» посмеялся над отсутствием трофеев у «Динамо» в промо-ролике
true
true
true

Московский «Спартак» перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» опубликовал промо-ролик. Публикация выложена в официальном Telegram-канале красно-белых.

В «Спартаке» изобразили двух болельщиков команд как испытуемых, которых привели в лабораторию на исследование «с целью определения разницы культурно-эмоциональных показателей». Фанат «Спартака» смог определить все российские трофеи, в то время как фанат «Динамо» — ни одного.

«Зрительный аппарат «объекта Б» не распознает изображение трофеев. Организм как будто не воспринимает незнакомые ему формы», — заключил «исследователь» на записи.

Свой последний трофей «Динамо» завоевало в 1995 году, это был Кубок России.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» в рамках национального первенства состоится 6 декабря на московском стадионе «Лукойл Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице РПЛ красно-белые идут на шестом месте, набрав 28 очков, а «Динамо» расположилось на девятой строчке с 20 баллами.

Ранее легенда ЦСКА предсказал «Спартаку» победу над «Динамо».

Футбол. Чемпионат России
