Губерниев назвал логичным решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

Губерниев: было бы странно, если бы Валиевой оставили медаль чемпионата Европы
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист Дмитрий Губерниев заявил, что было бы странно, если бы Международный союз конькобежцев (ISU) оставил бы у Камилы Валиевой золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года, передает «Спорт-Экспресс».

«Она потеряла награды, поскольку волей-неволей правила нарушала. По-прежнему заостряю внимание на том, что до сих пор непонятно, что с ней произошло. Все воды в рот набрали», — сказал Губерниев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о невиновности Валиевой.

