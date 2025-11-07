Вратарь «Сент-Луиса» рассказал, зачем пытался украсть 900-ю шайбу Овечкина

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон объяснил свой поступок с попыткой украсть шайбу после 900-го гола Александра Овечкина, передает пресс-служба клуба.

«По сути, я отдал Овечкину голевую передачу, выбрасывая шайбу, но в тот момент я не думал, что он был бы против ей поделиться. У меня было твердое намерение вернуть ему шайбу», — заявил голкипер.

Встреча «Вашингтона» и «Сент-Луиса» завершилась победой «Вашингтона» со счетом 6:1. Овечкин забросил шайбу и первым в истории достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

После исторического гола Биннингтон спрятал юбилейную шайбу под свою экипировку. Однако арбитр заметил это и забрал ее у голкипера.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее российский боец предложил Овечкину провести совместный спарринг.