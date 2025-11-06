ВФЛА предложила поэтапный подход к возвращению России

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Джорджадзе рассказал, что организация предложила Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) план возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Его слова передает РИА Новости.

«World Athletics создала рабочую группу по восстановлению российских главных спортсменов. Целью была разработка рекомендаций для совета, мы при встрече представляли наши концепции. Мгновенного возвращения быть не может, мы предложили поэтапный подход к возвращению спортсменов», - заявил Джорджадзе

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее стало известно, что впервые в истории женщина может возглавить сборную России по легкой атлетике.