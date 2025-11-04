Легенда ЦСКА объяснил воскрешение «Зенита»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Локомотивом» итоговая победа петербургской команды стала возможной благодаря работе главного тренера Сергея Семака.

По его словам, после неудачного старта сезона зенитовцы вернулись в чемпионскую гонку.

«Все закономерно. «Локомотив» сбавил темп, прошлый матч с «Акроном» они тоже провели неуверенно. Надеяться на одного Батракова, который в общем-то может тянуть команду на себе, но ему очень тяжело одному это делать. Нужно помогать ему. Если Батракова кто-нибудь из соперников берет плотненько — все, команды нет практически. Так что «Локомотив» может улететь еще ниже. В целом, пятое-шестое место — это их место пока», — заявил Пономарев.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге 1 ноября, завершилась со счетом 2:0. Первый мяч забил футболист «Зенита» Педро. Он отличился на девятой минуте матча. В конце встречи отличился Андрей Мостовой. Мостовой отпраздновал забитый мяч, надев черную маску, что является отсылкой к попытке его похищения в октябре 2025 года.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает третье место, набрав 29 очков. «Локомотив» идет на пятой строчке, имея в активе 27 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 балла.

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал футболиста команды, который много пил.