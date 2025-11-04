Легенда «Манчестер Юнайтед»: великий «Спартак» не должен довольствоваться пятым местом в РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис заявил, что московский «Спартак» не должен довольствоваться пятым местом в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Краснодар» — молодцы, победили «Спартак». Хотя я думал, что будет ничья. «Спартак» в этом сезоне будет бороться за четвертое-пятое, может быть, за третье место. Такой великий клуб, как «Спартак», не должен довольствоваться четвёртым-пятым местом», — сказал Канчельскис.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. «Спартак» отстает от лидеров уже на десять очков, разместившись на шестом месте. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков.

Ранее «Краснодару» предрекли поражение в чемпионской гонке.