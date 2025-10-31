Овечкин поздравил российского форварда с достижением 1000 очков в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с достижением 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Видеообращение было показано на арене «молний» перед матчем с «Даллас Старз».

«Привет, Куч! Это Ови. Хочу поздравить тебя. 1000 — огромное число. Добро пожаловать в клуб! Желаю тебе больше и больше очков в твоей карьере. Ты великий и невероятный игрок», — сказал Овечкин в поздравительном ролике.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

В текущем сезоне 32-летний Кучеров набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 8 матчах.

