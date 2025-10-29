Задержан шестой подозреваемый по делу о нападении на футболиста «Зенита»

Следственный комитет России задержал шестого подозреваемого по уголовному делу о нападении на полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК.

Задержание произвели следователи Главного следственного управления ведомства по городу.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны. В суде уточнили, что были арестованы Степан Мирошин, Самир Павлов, Владислава Яковлева и Рустам Худайкулов.

Подозреваемые будут находиться под стражей до 25 декабря.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее футболист Федор Смолов заявил, что похитители Мостового недоработали.