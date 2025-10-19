Определился победитель квалификации Гран-при США «Формулы-1»

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» одержал победу в квалификации к Гран-при США — девятнадцатому этапу чемпионата мира «Формулы-1».

Нидерландский гонщик показал лучшее время на трассе в Остине, обеспечив себе первую стартовую позицию в основной гонке.

Второе время показал британский гонщик Ландо Норрис из команды Макларен. Третье место занял Шарль Леклер из Феррари. В первую десятку квалификации также вошли Джордж Расселл, Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри, Андреа Кими Антонелли, Оливер Берман, Карлос Сайнс и Фернандо Алонсо.

Накануне в субботу спортсмен также победил в спринтерской гонке на Гран-при США. Основная гонка этапа состоится в воскресенье и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ферстаппен является действующим чемпионом мира, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

