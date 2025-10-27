Адвокат рассказал, что грозит преступникам, пытавшимся похитить Мостового

Преступники, пытавшиеся похитить нападающего «Зенита» Андрея Мостового, могут быть приговорены, в зависимости от обстоятельств, примерно к 10 годам лишения свободы. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов).

«По 126-й статье наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы, при этом нижнего предела нет. Суд будет учитывать, что в случае с Мостовым речь идет о покушении на похищение, наказание может быть ниже.

Что касается 162-й статьи, там вторая часть, наказание — до 10 лет. Преступникам перевели 210 тысяч, и здесь им немного повезло, потому что если бы было 250 и выше, то уже рассматривалось бы дело по третьей части 162-й статьи — от семи до 12 лет. Само собой, ни о каком условном наказании речь не идет. Чтобы добиться смягчения, задержанным необходимо полностью признавать вину и компенсировать ущерб, также им нужно как можно больше положительных характеристик», — заметил Сильвестри.

Юрист добавил, что срок наказания может быть назначен по совокупности статей, но в соответствии с определенным принципом.

«Нужно заметить, как именно суд будет считать. Например, если они будут признаны виновными по 162-й статье, им может быть назначено семь лет. Потом — по статье 126-й за похищение пять лет. А за покушение на похищение — еще три. По закону, суд складывает данные наказания путем поглощения более жесткого менее жестким. И в сумме может получиться не 15 лет, а семь или восемь — на усмотрение суда. Четкой грани нет. Но здесь, думаю, речь будет идти о серьезном сроке — предполагаю, что в районе 10 лет.

Не удивлюсь, если будут и другие составы преступления или переквалификация — речь-то шла о 10 миллионах. То есть, может быть покушение на разбой в особо крупном размере. Если это произойдет, то по четвертой части статьи 162-й наказание может быть от восьми до 15 лет. Если бы я представлял интересы задержанных, то настаивал бы на полном сотрудничестве со следствием и на компенсации вреда. Это пункты статьи 61 УК РФ, на основании которых наказание можно будет назначить не более двух третей от максимального. А, возможно, будут основания для изменения категории преступления и дать наказание ниже низшего порога. Думаю, хороший адвокат здесь может добиться неплохих для задержанных результатов законным путем», — считает специалист.

Сильвестри привел в пример ситуацию, в которой оказался актер Михаил Ефремов. По его мнению, та история могла закончиться совсем иначе, если бы защита действовала иным образом.

«Можно провести аналогию с делом Михаила Ефремова. Я не обсуждаю тактику защиты других адвокатов. Но он получил восемь лет, а можно было также воспользоваться пунктами «и» и «к» статьи 61 — не больше двух третей, применить статью 64 — ниже низшего порога, и изменить категорию преступления. Если бы я его тогда представлял, все могло закончиться минимальным наказанием или условным. Так и здесь: очень многое будет зависеть от адвокатов», — констатировал Сильвестри.

