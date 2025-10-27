На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен организатор попытки похищения футболиста Мостового

Попытку похищения футболиста Мостового организовал студент-второкурсник
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале рассказала, что попытку похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, а также похищение предпринимателя Сергея Селегеня организовал студент-второкурсник.

Волк отметила, что сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого организатора преступлений и совместно с сотрудниками Росгвардии задержали его в городе Кудрово Всеволожского района Ленобласти. Организатором незаконной деятельности оказался студент-второкурсник.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее стало известно, кто пытался похитить футболиста Мостового.

