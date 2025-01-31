Российского бойца MMA задержали на Бали по подозрению в похищении человека

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хасан Асхабов задержан на Бали, передает «Советский спорт» со ссылкой на Tribun-bali.com.

Уточняется, что Асхабова подозревают в причастности к похищению человека и участии в транснациональной преступной организации. Асхабова подозревают в том, что он похитил гражданина Украины, использовав физическую силу.

Асхабов был арестован 30 января в аэропорту, куда он прибыл, чтобы улететь в Дубай.

В 2023 году Асхабова уже задерживали по подозрению в похищении гражданина Италии в Таиланде. Тогда он подозревался в преступлении вместе со своим братом Хусейном. Впоследствии они были отпущены на свободу.

Свой последний бой Хасан Асхабов провел 24 сентября 2020 года на турнире iFF 1 iKon Fighting Federation 1 против американца Клиффа Райта. Асхабов одержал победу в середине второго раунда, применив удушающий прием. Всего на его счету 21 победа в 23 поединках.

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