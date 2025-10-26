На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зенит» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ
Футбольный клуб «Зенит»

Петербургский «Зенит» и московское «Динамо» объявили стартовые составы команд на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков, Педро.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Маухуб, Сергеев, Тюкавин.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб под руководством Сергея Семака идет на четвертой строчке, набрав 23 балла. Столичная команда, главным тренером которой является Валерий Карпин, расположилась на восьмой позиции с 16-ю баллами.

В следующем туре РПЛ «Зенит» 1 ноября примет московский «Локомотив». Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином», начало матча — 17:45 мск.

Ранее защитник «Локомотива» оказался недоволен игрой команды в матче с «Акроном».

Футбол. Чемпионат России
